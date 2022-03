Gemeinderatssitzung in Waidhofen/Ybbs dauerte nur eine Minute

Eigentlich sollte die konstituierende Sitzung des Waidhofner Gemeinderats nach der Wahl am 30. Jänner am vergangenen Montag um 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses über die Bühne gehen. Am Freitagvormittag zeigte ein Antigentest bei Bürgermeister Werner Krammer (WVP) jedoch ein positives Ergebnis an. Ein PCR-Test folgte und am Samstag hatte der Stadtchef schließlich Gewissheit: Er war Covid-positiv und musste in Quarantäne.

Bereits am Freitag befasste sich Magistratsdirektor Christian Schneider mit der Frage, was die Quarantäne des Stadtchefs für die anberaumte konstituierende Sitzung bedeutet, und kam zu dem Schluss, dass diese ohne den Bürgermeister gemäß dem Stadtrechtsorganisationsgesetz nicht stattfinden könne.

Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung wird zuerst der Bürgermeister gewählt. Dieser übernimmt dann den Vorsitz vom Altersvorsitzenden, welcher die Sitzung eröffnet hat, und leitet die Wahlen der Stadträte, der Vizebürgermeister und der Gemeinderatsausschüsse. „Laut Stadtrechtsorganisationsgesetz muss der Bürgermeister bei diesen Wahlen zwingend den Vorsitz innehaben“, führt Magistratsdirektor Schneider aus. „Der Altersvorsitzende darf ihn dabei nicht vertreten. Auch eine Zuschaltung per Video zur Abgabe des Gelöbnisses und in weiterer Folge zur Leitung der Sitzung ist nicht möglich.“

Lösung für Dilemma: Mandatare kamen nicht

Eine Absage und Verschiebung der Sitzung war also naheliegend. Ganz so einfach ging das aber nicht. Der Montag war nämlich der letzte Termin, an dem die konstituierende Sitzung noch fristgerecht über die Bühne hätte gehen können. Laut Gesetz muss die Konstituierung spätestens zwei Wochen nach ungenütztem Ablauf der Wahlanfechtungsfrist stattfinden – im vorliegenden Fall am Montag, 28. Februar. „Bis 31. Dezember 2021 gab es aufgrund der Corona-Pandemie längere Fristen“, berichtet Schneider weiter. „Nun gelten diese aber nicht mehr.“ Man stand also vor einem Dilemma.

Letztlich fand man am Magistrat dafür folgende Lösung: In Absprache mit allen Fraktionen sollten bis auf den Altersvorsitzenden alle Gemeinderäte der Sitzung fernbleiben, da der Gemeinderat erst beschlussfähig ist, wenn zwei Drittel der Mandatare anwesend sind. Ist das nicht der Fall, kann der Altersvorsitzende die Sitzung nach der ordnungsgemäßen Eröffnung abbrechen und aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit schließen.

Gesagt, getan: Pünktlich um 17 Uhr eröffnete WVP-Gemeinderat Gerhard Krenn am Montag die Gemeinderatssitzung ordnungsgemäß. Nachdem er seinem Bedauern über den Krieg in der Ukraine Ausdruck verliehen und festgehalten hatte, dass das Ergebnis der Gemeinderatswahl von keiner Fraktion angefochten worden sei, stellte er fest, dass sich alle eingeladenen Teilnehmer entschuldigt hätten und keine Gemeinderäte anwesend seien. Die notwendige Zweidrittelmehrheit, mithin 27 Mandatare, sei nicht gegeben, sagte Krenn und schloss die Sitzung nach einer Minute wieder.

Nun muss man am Magis trat binnen zwei Wochen zu einer neuerlichen Sitzung einberufen, welche innerhalb von vier Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden hat. Als neuer Termin ist der 14. März für die Konstituierung des Gemeinderats avisiert.

„Das war die einzige Möglichkeit, die Sitzung zu verschieben“, sagt Magistratsdirektor Schneider. „Hier gibt es ein rechtliches Vakuum, das nicht sehr befriedigend ist.“ Den Anstoß, hier Nachbesserungen vorzunehmen, hat Schneider bereits bei der Landesregierung deponiert.

Nichtsdestotrotz wurde die Sitzung via Livestream im Internet übertragen.

Bürgermeister Werner Krammer geht es nach seiner Covid-Infektion mittlerweile schon wieder besser. Er hofft, sich am Mittwoch freitesten zu können.

