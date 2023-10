Bauarbeiter, Wetterkameras und Internet-Gaga im Waidhofner Kino

Am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr lädt der Verein Filmzuckerl zur vierten Auflage des Kurzfilmfestivals Kurz.Film.Zuckerl in die Filmbühne Waidhofen/Ybbs. Zehn aktuelle Kurzfilme, die von österreichischen Filmemacherinnen und Filmemachern stammen oder in Österreich produziert wurden, werden dabei zur Aufführung gelangen und im Wettbewerb um den mit 1.000 Euro dotierten Hauptpreis und den mit 800 Euro dotierten Publikumspreis antreten. Den Gewinner des Hauptpreises kürt eine Fachjury. Diese besteht aus Regisseurin Franziska Pflaum („Mermaids Don’t Cry“), Cutter Gernot Grassl („Exploring Hans Hass“, „Die bauliche Maßnahme“), Tonmeister Andreas Hamza („Robolove“, „The Green Lie“), Filmkritikerin Alexandra Zawia (Wiener Zeitung, Die Furche, Ray, The Hollywood Reporter) und Dokumentarfilmer Michael Reisecker („Reiseckers Reisen“). Zusätzlich wird das Kinopublikum des Abends in einem Voting den Gewinner des Publikumspreises ermitteln. Dieser wird von der Stadt Waidhofen zur Verfügung gestellt.

Gezeigt werden die zehn Kurzfilme aufgeteilt auf zwei Blöcke. Im Folgenden eine Vorschau auf den ersten Kurzfilmblock. Den Auftakt macht der Spielfilm „Bye Bye Bowser“ von Jasmin Baumgartner.

Foto: Lemonade Films

Zum Film: Die Punksängerin Luna rebelliert gegen die Gleichgültigkeit ihrer ebenfalls kunstschaffenden Freunde, indem sie einen Song über den Bauarbeiter Laugo auf der Baustelle gegenüber ihrer Wohnung schreibt. Der Song geht viral und sie beschließt, ihn kennenzulernen. Wenn er mit einem Blumenstrauß in der Hand auf ihren Freundeskreis trifft, sind Luna und ihre Freunde angetan von seiner authentisch naiven Ehrlichkeit. Das Aufeinanderprallen der Welten von Wohlstandsverwahrlosung und Arbeitsalltag führt zum dramatischen Absturz.

„Bye Bye Bowser“ lief auf der diesjährigen Diagonale, dem Festival des österreichischen Films in Graz, und wurde beim Vienna Shorts Filmfestival 2023 als bester Newcomer prämiert. Davor konnte Regisseurin Jasmin Baumgartner bereits mit mehreren Kurzfilmen sowie ihrer ersten Kinodokumentation „Robin’s Hood“ (2020) überzeugen. In der Hauptrolle agiert Luna Jordan, die bereits beim Schlosshofkino 2021 in „Fuchs im Bau“ in einer starken Rolle zu sehen war.

Es folgt der Kurzanimationsfilm „Internet Gaga“ von Reinhold Bidner.

Foto: Bidner

Zum Film: Vor gar nicht allzu langer Zeit glaubten die Menschen, dass sie einen freien, demokratischen Raum voll endlosem Wissen durch das Internet erzeugen konnten. Ein paar Downloads, Swipes und Dislikes später mussten sie jedoch feststellen, dass sie sich massiv geirrt hatten. Zur Musik von Queens „Radio Gaga“ verpackt Regisseur Reinhold Bidner diese Erkenntnis in einen amüsanten Animationsfilm. Der Regisseur war bereits 2022 mit seinem Kurzfilm „Utopia – C“ beim Kurz.Film.Zuckerl in Waidhofen zu Gast.

Als dritter Kurzfilm des Abends ist „Stück für Stück“ von Reza Rasouli zu sehen.

Foto: Lemonade Films

Zum Film: Zwei befreundete Teenager streifen gemeinsam durch die Nachbarschaft und unterhalten sich. Der Junge spricht seine Freundin auf ihr Kopftuch an und aus Spaß reißt er ihr es vom Kopf. Dann fährt er davon. Ängstlich vor den Konsequenzen und davor, gesehen zu werden, rennt ihm das Mädchen nach. Die ungewöhnliche Verfolgungsjagd führt die beiden zu neuen Erkenntnissen und einem Stück mehr Offenheit.

„Stück für Stück“ lief bereits bei zahlreichen Festivals, unter anderem beim diesjährigen Max Ophüls Filmfestival in Saarbrücken und beim Crossing Europe Filmfestival in Linz.

Weiter geht es mit dem Experimentalfilm „Traum von Körpern“ von Ella Porz und Vivian Bausch.

Foto: Lemonade Films

Zum Film: Es ist dunkel. Ein Körper erwacht und erkundet den Raum. Doch plötzlich beginnt sich der Körper zu verändern.

„Traum von Körpern“ wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz geschrieben und mittels Wärmebildkamera gedreht. Der Film war unter anderem beim Crossing Europe Festival in Linz und beim Portobello Film Festival in England zu sehen.

Den Abschluss des ersten Kurzfilm-Blocks bildet „Aufnahmen einer Wetterkamera“ von Bernhard Wenger.

Foto: Lemonade Films

Zum Film: Ein Skigebiet und traumhafte Bergpanoramen. Während die Bildgrenzen der schwenkenden Wetterkamera stetig hin und her wandern, werden im Vordergrund beiläufig zwischenmenschliche Grenzen überschritten. Ein skurriler Film über allzu bekannte Begegnungen und das Tragische im harmlos Erscheinenden.

„Aufnahmen einer Wetterkamera“ war unter anderem beim diesjährigen Max Ophüls Filmfestival, bei der Diagonale in Graz und beim Go Short Festival in den Niederlanden zu sehen. Vor der Kamera agieren neben anderen Tobias Resch und Marlene Hauser. Regisseur Bernhard Wenger konnte mit „Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin“ und „Guy Proposes to his Girlfriend on a Mountain“ bereits zwei Filme beim Kurz.Film.Zuckerl Waidhofen/Ybbs präsentieren. Mit „Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin“ gewann er dabei 2020 auch den Publikumspreis.