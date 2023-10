Vom anderen Ende der Straße zum besten Kurzfilm aller Zeiten

Am Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, lädt der Verein Filmzuckerl zur vierten Auflage des Kurzfilmfestivals Kurz.Film.Zuckerl in die Filmbühne Waidhofen/Ybbs. Zehn aktuelle Kurzfilme, die von österreichischen Filmemacherinnen und Filmemachern stammen oder in Österreich produziert wurden, werden dabei zur Aufführung gelangen und im Wettbewerb um den mit 1.000 Euro dotierten Hauptpreis und den mit 800 Euro dotierten Publikumspreis antreten. Den Gewinner des Hauptpreises kürt eine Fachjury, bestehend aus Regisseurin Franziska Pflaum („Mermaids Don’t Cry“), Cutter Gernot Grassl („Exploring Hans Hass“, „Die bauliche Maßnahme“), Tonmeister Andreas Hamza („Robolove“, „The Green Lie“), Filmkritikerin Alexandra Zawia (Wiener Zeitung, Die Furche, Ray, The Hollywood Reporter) und Dokumentarfilmer Michael Reisecker („Reiseckers Reisen“). Zusätzlich wird das Kinopublikum des Abends in einem Voting den Gewinner des Publikumspreises ermitteln. Dieser wird von der Stadt Waidhofen/Ybbs zur Verfügung gestellt.

Gezeigt werden die zehn Kurzfilme, aufgeteilt auf zwei Blöcke. Im Folgenden eine Vorschau auf den zweiten Kurzfilmblock:

Diesen eröffnet der Spielfilm „Das andere Ende der Straße“ von Kálmán Nagy.

Das andere Ende der Straße Foto: Lemonade Films

Zum Film: Als der neunjährige Ábel von seinem Mitschüler Bence in der Schule angegriffen wird, beschließt sein Vater, die Eltern von Bence aufzusuchen, um den ständigen Belästigungen ein Ende zu setzen. Das Gespräch läuft aber nicht wie erhofft und stellt Vater und Sohn vor ein moralisches Dilemma.

„Das andere Ende der Straße“ lief bereits auf zahlreichen Festivals. Auf der diesjährigen Diagonale erhielt der Film den Thomas-Pluch-Preis für kurze und mittellange Spielfilme, auf der Alpinale wurde er als bester internationaler Kurzfilm ausgezeichnet und beim Max-Ophüls-Filmfestival wurde der Film sowohl als bester Kurzfilm prämiert als auch mit dem Publikumspreis bedacht.

Es folgt das Musikvideo „No Money“ der Band NEPS von Hannah Strobl.

NEPS: No Money Foto: NEPS

Zum Video: „No Money“ ist die erste Single der Indie-Band NEPS auf dem Wiener Label Feber Wolle. In dem Video setzt sich die Band, die Wurzeln in Waidhofen und Weyer hat, und mittlerweile bereits auf FM4 gespielt wird, auf humorvolle Art und Weise mit Konsumzwang und Werbung auseinander.

Als nächster Film ist die Dokumentation „Mal rauf, mal runter“ von Xava Mikosch und Julia Polzer alias „mal hans mal franz“ zu sehen.

Mal rauf, mal runter Foto: xhansxfranz

Zum Film: „Mal rauf, mal runter“ ist eine dokumentarische Reise, die im 10. Stock eines Welser Hochhauses beginnt, in dem die zwei Filmschaffenden während des YOUKI Film- und Medienfestivals für junge Filmschaffende im Herbst 2022 untergebracht waren. Das Künstler*innenduo war eingeladen, über den Zeitraum des Festivals einen Festivalfilm zu produzieren, der bei der YOUKI-Gala gezeigt wird.

Julia Polzer war gemeinsam mit Yusuf Ahmed Mohamed und der Kurzdoku „Beim Kirtag ziehen sich alle nur das Dirndl an“ bereits 2020 im Programm des Kurz.Film.Zuckerls Waidhofen vertreten.

Weiter geht es mit dem Kürzestanimationsfilm „TikTort“ von Reinhold Bidner.

TikTort Foto: Bidner

Zum Film: „TikTort“ ist ein Tatort für die TikTok-Generation.

Regisseur Reinhold Bidner war bereits 2022 mit seinem Kurzfilm „Utopia – C“ beim Kurz.Film.Zuckerl in Waidhofen zu Gast.

Den Abschluss des diesjährigen Waidhofner Kurzfilmfestivals bildet nichts weniger als „Der beste Kurzfilm aller Zeiten“ von Alexander Peskador.

Der beste Kurzfilm aller Zeiten Foto: Peskador Film

Zum Film: Filmfestivalleiterin Evelyn Bichlinger bleiben nur noch wenige Stunden bis zur Preisverleihung. Blöd, dass die Kurzfilmjury spurlos verschwunden ist, ohne jemandem zu sagen, welcher Kurzfilm einen Preis bekommt. Eine abenteuerliche Suche beginnt.

„Der beste Kurzfilm aller Zeiten“ wurde beim Budapest Short Film Festival als beste Komödie ausgezeichnet. Regisseur Alexander Peskador war bis jetzt bei jedem Kurz.Film.Zuckerl mit einem Film vertreten. Nach dem Musikvideo „Defamation of Personality“ der Band Bagage (2020), den sprechenden Bäuchen aus „Anatomie eines Weltverständnisses“ (2021) und der schwarzen Mittelalterkomödie „Märtyrer der Strebsamkeit“ ist „Der beste Kurzfilm aller Zeiten“ seine vierte Festivalteilnahme. In der Hauptrolle ist Uschi Nocchieri zu sehen. Die Schauspielerin und Regisseurin ist in Waidhofen an der Ybbs keine Unbekannte, hat sie in den letzten Jahren doch zahlreiche Aufführungen der Waidhofner Volksbühne erfolgreich inszeniert.