Kurz.Film.Zuckerl Waidhofen an der Ybbs geht 2023 in die vierte Runde

Im Herbst 2023 geht die vierte Auflage des Kurzfilmfestivals Kurz.Film.Zuckerl in der Filmbühne Waidhofen an der Ybbs über die Bühne. Filmemacherinnen und Filmemacher aus ganz Österreich ruft der Verein Filmzuckerl nun dazu auf, ihre aktuellen Kurzfilme einzureichen. Aus allen eingereichten Filmen stellen die Festivalveranstalter dann ein abendfüllendes Pogramm zusammen, das beim Kurzfilmfestival im Herbst – der genaue Termin wird noch bekannt gegeben – auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein wird. Eingereicht werden können wieder Filme aller Genres – vom Spielfilm über den Dokumentar- und den Animationsfilm bis hin zum Experimentalfilm und dem Musikvideo. Die Filme sollten nach dem 1. Jänner 2021 fertiggestellt worden sein und eine Filmlänge von 30 Minuten nicht überschreiten.

Zwei Preise werden vergeben

Im Rahmen des Festivals werden auch wieder zwei Preise verliehen. So vergibt eine Fachjury, die sich aus arrivierten Filmemacherinnen und Filmemachern bzw. Filmexpertinnen und Filmexperten zusammensetzt, einen Jurypreis. Zusätzlich wird das Publikum des Abends einen Publikumssieger küren.

Foto: Diana Bachler

Bei der ersten Auflage des Kurz.Film.Zuckerl im Oktober 2020 vergab die Fachjury, bestehend aus Schauspieler Manuel Rubey, Regisseurin Nina Kusturica, Cutter Gernot Grassl, Tonmeister Andreas Hamza und Filmkritikerin Alexandra Zawia, den mit 1.000 Euro dotierten Jurypreis an „Ene Mene“ von Raphaela Schmid. Der von der Stadt Waidhofen zur Verfügung gestellte und mit 800 Euro dotierte Publikumspreis ging an „Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin“ von Bernhard Wenger. Für das zweite Kurz.Film.Zuckerl, das im Oktober 2021 stattfand, löste Dokumentarfilmer Michael Reisecker Manuel Rubey in der Fachjury ab. Der Jurypreis ging an „Der Wächter“ von Albin Wildner, der Publikumspreis an „Die Waschmaschine“ von Dominik Hartl. Für Kurz.Film.Zuckerl Nummer drei im Oktober 2022 übernahm Filmkritikerin Maria Motter (FM4) den Juryplatz von Nina Kusturica. Der Hauptpreis ging an den Spielfilm „Hollywood“ von Leni Gruber und Alex Reinberg. Das Publikum wählte den Spielfilm „Am Grat“ von Matteo Sanders zu seinem Lieblingsfilm. Die Mitglieder der diesjährigen Fachjury werden noch bekannt gegeben.

Nach der Filmvorführung und der Preisverleihung wird im Foyer der Filmbühne zum gemütlichen Get-Together geladen.

Filmeinreichungen sind bis 31. Juli 2023 unter www.filmzuckerl.at möglich. Dort finden sich auch alle weiteren Informationen zu den Einreichbedingungen.