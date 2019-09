Kurzschluss an Starkstromkabel sorgte für Detonation am Freisingerberg.

Eine Explosion erschütterte am späten Mittwoch Nachmittag die Waidhofner Innenstadt. Der Grund dürfte ein Kurzschluss an einem unter dem Freisingerberg verlegten Starkstromkabel gewesen sein. Die Detonation war so stark, dass die Pflastersteine am Freisingerberg vor dem Stadtturm aus ihrer Verankerung gerissen wurden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Explosion voran ging ein Stromausfall in weiten Teilen der Innenstadt. Die EVN wurde zu Hilfe gerufen. Nur wenige Sekunden nachdem der Strom zurück war, kam es zur Explosion. Der Gefahrenbereich wurde von der Stadtfeuerwehr abgesichert, der Freisingerberg wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Mittlerweile ist die Vorbeifahrt an der Explosionsstelle wieder möglich. Die EVN ist derzeit mit der Behebung des Schadens beschäftigt.