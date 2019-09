Am vergangenen Sonntag feierte die Stadtpfarre Waidhofen das Erntedank- und Lambertipfarrfest

Dass in der Pfarre Waidhofen an der Ybbs das Erntedankfest mit dem Lambertifest verbunden wird, hat bereits eine lange Tradition. Diesmal wurde jedoch auch Pfarrer Herbert Döller zum 25-jährigen Priesterjubiläum in Waidhofen gratuliert. Beim Pfarrfest sorgte die Stadtmusikkapelle für ausgezeichnete Stimmung bei den zahlreichen Besuchern. Diese wurden vom engagierten Pfarrteam rund um Pfarrgemeinderats-Obmann Peter Schwödiauer kulinarisch bestens versorgt.

Ein Highlight war die Tombola bei der sich viele Gewinner über schöne Preise freuen durften. Am Nachmittag verwöhnten die „Urltaler Musikanten“ die Pfarrfestbesucher mit ihren böhmischen Klängen.