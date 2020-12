Eine Plauderei mit zwei Nachbarn beim Müllrausbringen in Rien (Bezirk Waidhofen/Ybbs) stellte sich für einen 43-Jährigen im Nachhinein als schlechte Idee heraus. Dass er zu dieser Zeit an Corona erkrankt war und einen Absonderungsbescheid hatte, wussten die Nachbarn nicht.

Die Polizeistreife, die nach zwanzig Minuten zufällig zur Kontrolle vorbeikam, erinnerte ihn schlagartig wieder daran. Bis dahin hatten die drei aber bereits ein paar Bier ohne Mund-Nasenschutz und ohne ausreichenden Abstand zusammen getrunken. Die Sache endete diese Woche vor Gericht.

Symptomfreier "Leichtsinn"

Er sei symptomfrei gewesen und habe sich daher nicht viel dabei gedacht, sagt der Angeklagte, der den Vorfall vor dem Richter als „Leichtsinn“ bezeichnet und sich mehrmals dafür entschuldigt, seine Nachbarn und deren Familien in Gefahr gebracht zu haben. Angesteckt hatte sich in Folge dieses „Leichtsinns“ glücklicherweise niemand. Das Verhältnis zu den Nachbarn sei nach wie vor gut, so der Angeklagte.

Weil das Urteil eine Signalwirkung haben muss, da „so ein Verhalten in der jetzigen Zeit nicht geduldet werden kann“, sei keine Diversion möglich, schließt der Richter und spricht ihn wegen Gefährdung von Menschen durch eine übertragbare Krankheit schuldig.

Darauf stehen bis zu drei Jahre Haft, trotzdem (auch weil der Beschuldigte unbescholten, geständig und reumütig ist) setzt der Richter die Strafe im unteren Bereich an. Der Angeklagte muss eine Geldstrafe von 1.120 Euro zahlen und ist damit einverstanden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.