Das Landesklinikum Amstetten erreichte in der Patientenbefragung die zweitbeste Bewertung bei jenen Kliniken mit mehr als 300 Betten. Ganz besonders erfolgreich schnitten die Stationen 43 (Interne), 23 (Gynäkologie) und 52 (Unfallchirurgie) ab. Sie erhielten eine Urkunde für die am besten bewerteten Stationen in ganz Niederösterreich.

Das Landesklinikum Scheibbs erreichte den zweiten Gesamtplatz bei den Kliniken unter 300 Betten. Die Orthopädie wurde als beste Orthopädie in ganz Niederösterreich bewertet. Auch die jüngste Abteilung des Hauses, die RNS (Department für Remobilisation und Nachsorge) erreichte den hervorragenden dritten Platz im Vergleich mit allen NÖ Kliniken. Die Chirurgie (Station 3) und die Gynäkologie (Station 7) wurden als beste Stationen im jeweiligen Fach aller niederösterreichischen Kliniken in der Kategorie unter 300 Betten bewertet.