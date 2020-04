Trotz der aktuell herausfordernden Zeit erfreut sich die Geburtenabteilung des Landesklinikums Waidhofen eines regen Zustroms. „Wenn auch die Natürlichkeit der Geburt bei uns oberste Priorität hat, so ist ein höchstes Maß an Sicherheit selbstverständlich“, sagt Oberarzt Yanko Petkov, der am 1. Mai die Leitung der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Landesklinikum übernehmen wird.

Aufgrund der Coronakrise sind die Sicherheitsvorkehrungen derzeit natürlich auch auf der Geburtenabteilung verschärft: So können die Väter nach Vorgabe des Gesundheitsministeriums zwar bei der Geburt dabei sein, müssen danach aber das Klinikum wieder verlassen. Aus Sicherheitsgründen ist auch kein anderer Besuch bei Mutter und Kind erlaubt. „Diese Situation ist auch für uns ganz neu“, sagt die leitende Hebamme am Landesklinikum, Maria Dorner. Man versuche, nach Möglichkeit auf die Vorstellungen der Frauen einzugehen.

Trotz herausfordernder Situation merke man, dass die Mutter-Kind-Beziehung sehr harmonisch verlaufe, sagt Dorner. „Mutter und Kind können diese Zeit der Zweisamkeit intensiv genießen und werden nicht durch andere Eindrücke, die ja Besuche zwangsläufig mit sich bringen, abgelenkt.“