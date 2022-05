Mediziner Martin Gattermeier geht in Ruhestand

Werbung

Martin Gattermeier, Leiter der Abteilung für Innere Medizin mit Kardiologie, verabschiedet sich nach langjähriger Tätigkeit für das Landesklinikum Waidhofen in Pension.

Der gebürtige Sierninger übernahm 2005 die Leitung der Abteilung für Innere Medizin mit Kardiologie am örtlichen Krankenhaus. Zuvor war er von 1993 bis 2005 Facharzt bei den Barmherzigen Schwestern in Linz, wo er von 1988 bis 1993 neben dem LKH Enns auch zuvor Ausbildungsassistent war. Im Anschluss an die Promotion an der medizinischen Fakultät der Universität Wien absolvierte Gattermeier seine Turnusausbildung im Krankenhaus in Sierning sowie im LKH Steyr.

Im Laufe seiner ärztlichen Tätigkeit im Waidhofner Klinikum setzte er sich maßgeblich für die Etablierung der Koronarangiografie, des sogenannten Herzkatheter-Labors und des Schrittmacherzentrums vor Ort ein. Er war im Bereich der Angiografie federführend tätig und konnte dadurch vielen Patientinnen und Patienten mit akutem oder drohendem Herzinfarkt das Leben retten. Der kardiologische Pionier ist bereits in der Freiphase seines Alterssabbaticals und tritt mit 1. September 2022 offiziell die Pension an. Manfred Rohrauer hat die interimistische Leitung der Abteilung inne. Im Rahmen seiner letzten Primarärztesitzung wurde Martin Gattermeier geehrt und seitens der Führungskräfte verabschiedet.

