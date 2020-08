Drei Jahre war die Kassenarztstelle für Augenheilkunde in Waidhofen unbesetzt, bevor Dr. Peter Niederreiter diese 1990 übernahm. Gleichzeitig begann er auch seine Tätigkeit als Konsiliararzt für Augenheilkunde im Landesklinikum Waidhofen.

Geboren wurde Dr. Niederreiter in Äthiopien, wo er auch die Grundschule besuchte und in weiterer Folge dort maturierte. Sein Medizinstudium absolvierte er an der MedUni Wien. Anschließend absolvierte er im Klinikum St. Pölten die Ausbildung zum praktischen Arzt. Auch seine Ausbildung zum Facharzt für Augenheilkunde absolvierte er im Klinikum St. Pölten.

Seit 2000 Leiter des Fachschwerpunkts

Im Jahr 2000 wurde der Fachschwerpunkt für Augenheilkunde im Landesklinikum Waidhofen installiert, dessen Leitung Niederreiter inne hatte. „Seit der ersten Operation hat sich viel verändert“, weiß Niederreiter. „Vor allem der Eingriff am ,Grauen Star‘ (Cataract) erfuhr eine enorme Entwicklung. Zu Beginn meiner Tätigkeit war der Wundschnitt 12mm, die Linsenimplantation fast exotisch und der Aufenthalt im Krankenhaus lag bei sieben bis zehn Tagen. Heute ist der Schnitt nur 2.2 mm, die Linsenimplantation Standard, die Rehabilitation ist bereits am selben Tag gegeben und die PatientInnen verlassen das Krankenhaus meist am gleichen Tag“, erklärt er. Der Löwenanteil an chirurgischen Leistungen am Auge liegt bei der Cataract-Operation, aber auch Glaukom-Operationen (grüner Star), Lidfehlstellungen, Schieloperationen und verschiedenste kleinchirurgische Operationen am Auge werden im Landesklinikum überwiegend tagesklinisch durchgeführt. „Die persönliche Betreuung durch das kleine Team führt zu einer echten Patient-Arzt-Beziehung“, ist Niederreiter, der die Abteilung mit zwei weiteren Fachärzten leitete, überzeugt.

Auch die Installation der Netzhautambulanz, die 2012 im Landesklinikum Waidhofen ins Leben gerufen wurde, fiel in die Ära von Dr. Niederreiter. Hier geht es um die Abklärung und Behandlung von Erkrankungen des hinteren Augenabschnittes.

Der Ärztliche Direktor des Landesklinikums Waidhofen, Primar Klemens Eibenberger, bedankte sich im Namen der Klinikleitung bei Peter Niederreiter für seinen Einsatz und sein Engagement und wünschte ihm alles Gute im Ruhestand. „Durch ihn hat der Fachschwerpunkt unseres Hauses einen weit über die Region hinaus guten Ruf“, sagte Eibenberger.

Als Nachfolger Niederreiters wird Dr. Martin Cernak den Fachschwerpunkt für Augenheilkunde am Landesklinikum Waidhofen übernehmen.