Silber für Dachdecker-Lehrling aus Waidhofen an der Ybbs

Ein hervorragender Erfolg gelang Kilian Wagner aus Waidhofen/Ybbs. Der Dachdecker-Lehrling, der seine Lehre beim Unternehmen Fuchsluger Dach GmbH absolviert, holte sich beim Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker in der Landesberufsschule Langenlois heuer Platz 2. Damit hat sich der Waidhofner gemeinsam mit Sieger Jakub Duraj (Ausbildungsbetrieb SPRINGER GesmbH) für den Bundeslehrlingswettbewerb im November in der Steiermark qualifiziert. Der dritte Platz ging an Daniel Sonnleitner aus Hollenstein an der Ybbs (Lehrbetrieb Planbau Holz GmbH).

Friedrich Sillipp, der Landesinnungsmeister der Dachdecker, Glaser und Spengler in NÖ, betonte: „Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren großartigen Leistungen und bin sehr stolz auf den Nachwuchs im niederösterreichischen Dachdeckergewerbe!“