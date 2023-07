Generationentreffen und Almfest in Atschreith

Heuer veranstaltet die Landjugend Waidhofen-Land nicht nur das alljährliche Almfest Atschreith, sondern lädt auch zu einem vereinsinternen Generationentreffen ein. Dazu sind alle ehemaligen und aktiven Mitglieder der Landjugend Waidhofen-Land beziehungsweise der früheren Katholischen Jugend am Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr zum Festgelände in Atschreith geladen. Bereits im Vorjahr fand ein ähnliches Treffen in kleinem Rahmen statt, heuer wäre der Wunsch der Veranstalterinnen und Veranstalter, auch viele ihnen nicht bekannte Ehemalige aus allen Altersgruppen zu erreichen, wie Medienreferentin Lena Spreitzer erklärt: „Ich bin selbst sehr aktiv in der Landjugend, von den Älteren kenne ich aber viele gar nicht. Teilweise sind Leute dabei, die ich noch nie gesehen habe oder von denen ich gar nicht weiß, dass sie Mitglied sind. Vor 2010 wurden nur Fotoalben angelegt, da gibt es keine Aufzeichnungen über die Mitglieder.“

Am Samstag und Sonntag findet dann das Almfest Atschreith statt. Ab 20.30 Uhr kann am Samstag in der Almdisco mit Beat Broo's sound and more das Tanzbein geschwungen werden. Am Sonntag startet das Programm um 10.30 Uhr mit einer Messe mit Pfarrer Johann Wurzer, danach gibt es einen Früschoppen mit der Gruppe Blechgeflüster. Am Nachmittag sorgen Schnopsidee, die Ybbsitzer Schuhplatter sowie die Volkstanzgruppe Zeillern für Unterhaltung.