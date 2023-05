Auftånzt & Aufg'spüt in der Burgarena Reinsberg

Zum vierten Mal ging am Sonntag in der Burgarena Reinsberg das BurgvoiXfest „Auftånzt & Aufg'spüt“ der Landjugend Niederösterreich mit rund 1.000 Gästen über die Bühne. Ganztägig fand der Volkstanz- und Schuhplattlerwettbewerb mit insgesamt 20 Gruppen statt. Als Highlight des Tages gastierte die Band Kronwildkrainer und sorgte für ein atemberaubendes Flair beim Landjugend-Volkstanzfestival.

Die Schuhplattergruppe „Konradsheim" freute sich über den Sieg in der Kategorie Bronze. Foto: Landjugend NÖ, Sophie Balber

Neben den Wettbewerben bot die Landjugend NÖ den Besuchern eine besondere Location mit ausgezeichnetem Rahmenprogramm und regionalen Spezialitäten. Dafür sorgten die unterschiedlichen Tanzdarbietungen, Most- & Weinbar sowie Mehlspeisen der Bäuerinnen und vieles mehr.

Insgesamt stellten sich 20 Volkstanz- und Schuhplattlergruppen einer fachkundigen Jury, die von der Volkskultur NÖ beziehungsweise von dem Tanzforum gestellt wurde. Je höher die Kategorie, desto strenger werden die verschiedenen Kriterien geprüft. Neben der Tanzausführung sind auch weitere Faktoren ausschlaggebend, beispielsweise die Körpersprache, die live gespielte Musik, die Kleidung oder die Raumaufteilung während des Tanzes.

Die Volkstanzgruppe Ybbsitz legte ebenfalls einen flotten Auftritt aufs Parkett. Foto: Landjugend NÖSophie Balber

In der Kategorie „Bronze“ setzte sich die Volkstanzgruppe Kürnberg durch. Die Volkstanzgruppe Petzenkirchen-Ybbs konnte sich in der Kategorie „Silber“ behaupten. Den besten Volkstanzauftritt in der Kategorie „Gold“ legte die Gruppe Texing-Kirnberg aufs Parkett. Beim Platteln erreichten die Konradsheimer Schuhplattler den Sieg. Aus der Region waren die Gruppen Ybbsitz und Konradsheim sowie die Schuhplattlergruppen „Konradsheim“, „Junge Konradsheimer“ und „d'Gamsstoana“ aus Hollenstein dabei.

Auch die Konradsheimer Volkstänzerinnen und Volkstänzer machten gute Figur auf der Burg. Foto: Landjugend NÖSophie Balber

Die heimischen Erfolge – alle schafften einen ausgezeichneten Erfolg – wurden danach beim Konzert von „Mostviertel Power“ gefeiert.

