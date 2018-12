Von November des Vorjahres bis zum April dieses Jahres wurde in Ybbsitz eifrig gewerkt: Die Landjugend errichtete im Rahmen des Projekts „Tat.Ort Jugend“ einen Mostbrunnen am Rande des Radwegs in Ybbsitz.

Grundidee war es, eine neue Attraktion entlang des Ybbstalradwegs nach Ybbsitz zu schaffen. Bei der Planung standen die Aspekte Nachhaltigkeit, Regionalität, Gemeinschaft und Gutes tun im Fokus: Der Mostbrunnen bietet den Radfahrern nicht nur kühlende Getränke aus der Region, sondern auch einen Platz zum Entspannen. Den Erlös der Eröffnung des Brunnens spendete die Landjugend dem NÖ Pflege- und Förderzentrum Waidhofen.

Das große Engagement der Ybbsitzer Jugendlichen bei der Umsetzung wurde nun auch auf Bundesebene gewürdigt. Ende November prämierte die Landjugend Österreich in Salzburg die besten Projekte, zu denen sich auch der Mostbrunnen der Landjugend Ybbsitz zählen darf.

Die Jugendlichen wurden mit Silber ausgezeichnet. Und diese Prämierung ist wohlverdient: Insgesamt investierten die Jugendlichen 1.700 freiwillige Stunden in dieses Projekt.