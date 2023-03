LJ Waidhofen/Ybbs-Land erhielt Gold für Aussichtsplatzerl

Unter dem Motto „Begeisterung soits lebn“ ging am Samstag der Tag der Landjugend Niederösterreich am Messegelände Wieselburg über die Bühne. Tausende Mitglieder aus dem ganzen Bundesland kamen zu diesem Event zusammen. Auch die Landjugend Waidhofen/Ybbs-Land nahm daran teil und erhielt für ihr Projekt „Waidhofner Platzerl“, das im Rahmen des Projektmarathons am Buchenberg entstanden war, Gold.

Nach einem feierlichen Wortgottesdienst und einem Rückblick auf das vergangene Landjugend-Jahr durch Landesobmann Johannes Baumgartner und Leiterin Anja Bauer folgte die Prämierung der besten Leistungen im Rahmen des Projektmarathons. Die Landjugend Waidhofen-Land konnte sich über Gold für das „Waidhofner Platzerl“ freuen, eine sechs Meter hohe Aussichtskanzel aus Holz, die vom Buchenberg aus einen einzigartigen Blick auf die Stadt bietet. Den Landessieg holte sich – ebenfalls mit einer Aussichtsplattform – die Landjugend Leonhofen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde außerdem Landesobmann Johannes Baumgartner aus seinem Amt verabschiedet und übergab das Wort an den im Zuge der Generalversammlung neu gewählten Landesobmann Markus Höhlmüller von der Landjugend Purgstall.

Nach dem Festakt ging es bei Kuchenbuffet, Heurigen und in der Partyhalle weiter. Die „Ötscherland Buam“ und „Raureif“ sorgten für musikalische Unterhaltung und Tanzstimmung unter den Gästen.

