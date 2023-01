300 Funktionäre bei SPÖ-Empfang in Sonntagberg

Vollbild

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (links) und LH-Stellvertreter Franz Schnabl (rechts) mit dem Scheibbser Spitzenkandidat Andreas Danner (3. von rechts), mit einigen Kandidaten der Scheibbser Bezirksliste, Barbara Pflügl (Nummer 4 der Liste), Rudolf Winter (9), Jutta Thomasberger (6) und Elisabeth Kastner (8). Unter den Gästen in Böhlerwerk waren auch AKNÖ-Präsident Markus Wieser, Nationalratsabgeordneter Alois Schroll, Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt und ASBÖ-Ehrenpräsident Ulrich Stiaßny. Die Kabarettisten „Flo und Wisch“ unterhielten das Publikum zwischen den Politikerreden. Der Ehrenpräsident des Arbeiter-Samariterbunds, Ulrich Stiaßny, und AK-Präsident Markus Wieser (rechts) genossen die Fleischknödel beim Wahlauftakt. Die Spitzenkandidaten der Bezirkslisten, Kerstin Suchan-Mayr (Amstetten, links), Petra Irschik (Melk, 2. von links) und Andreas Danner (Scheibbs, rechts) mit Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl. Gleich doppelt am Bild: Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl und die Amstettner Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig beim Wahlauftakt in Böhlerwerk und dahinter auf dem Plakat der SPÖ-Wahlkampagne.

