In der Woche der Landwirtschaft öffnen Bauern ihre Hoftüren und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Konsumenten zu Hofgesprächen ein. Am Freitag war die Ybbsitzer Familie Obermüller, vulgo Grestenberg, die bekannt ist für ihre hochwertigen Destillate, großzügige Gastgeberin.

„Zu wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden, wird für die Konsumenten immer wichtiger. Als Bezirksbauernkammer suchen wir den Austausch mit der Bevölkerung“, sagte dabei Co-Gastgeber Mario Wührer, Kammerobmann des Bezirks.

Das Vertrauen in die heimische Landwirtschaft ist groß: 94 Prozent der Befragten gaben in einer erst im April durchgeführten Umfrage des Marktforschungsinstituts Keyquest an, ein „durchwegs positives Bild“ von den Produkten heimischer Landwirte zu haben. „Bei unserem Hofgespräch wollen wir Konsumenten über die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion im Bezirk informieren“, sagt Wührer.

Prominenz kam zu den Hofgesprächen

Kammersekretär Gottfried Losbichler konnte eine Reihe von Gästen begrüßen, darunter Bauernbundpräsident Georg Strasser, Anton Kasser, den Leiter der Wirtschaftskammer Andreas Geierlehner, Bürgermeister Gerhard Lueger und die Landeskammerräte Hubert Buchinger und Gregor Übellacker sowie Bezirksbäuerin Gerlinde Hirtenlehner. Losbichler: „Eine WIFO-Studie bestätigt, dass durch Einkauf regionaler Lebensmittel sehr wirksam heimische Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden.“ Durch regionale Nachfrage werden Importe reduziert. „Die Herkunft der Lebensmittel wird für Konsumenten immer wichtiger. Klare Herkunftskennzeichnungen bieten Orientierung und führen dazu, dass der Absatz heimischer Lebensmittel angekurbelt wird“, betonte Mario Wührer. Daher unterstützt die Landwirtschaftskammer die Initiative „Das isst Österreich“, um die heimischen Herkunfts- und Qualitätszeichen, wie das AMA-Gütesiegel oder das Qualitätszeichen „Gutes vom Bauernhof“ bekannt zu machen.

Renate und Johannes Obermüller führten die Teilnehmer der Hofgespräche durch den Milchviehbetrieb mit Spezialisierung auf die Erzeugung von Schnäpsen und Likören.