Ybbstal: Zunehmende Trockenheit bringt Herausforderungen

Der vergleichsweise niederschlagsarme Winter bereitet auch der Landwirtschaft Kopfzerbrechen. „Heuer gab es im Winter nicht viel Wetterfeuchtigkeit. Das geht der Landwirtschaft ab“, meint der Waidhofner Bauernkammerobmann Mario Wührer.

Für die Landwirtschaft ist der Niederschlag im Winter auch deshalb wichtig, da durch die Schneedecke Feuchtigkeit im Boden gespeichert wird. Diese bietet im Frühjahr eine Reserve bei Trockenheit. Schmilzt die Schneedecke früher, ist die Landwirtschaft schneller von Niederschlägen abhängig. „Durch die gespeicherte Flüssigkeit kann der Boden Niederschläge auch besser aufnehmen“, erklärt Wührer, „Starkregen auf trockenen Boden rinnt hingegen schnell wieder ab.“

Für eine Einschätzung, wie sich der niederschlagsarme Winter auf die heurige Ernte auswirken könnte, sei es noch viel zu früh, meint der Bauernkammerobmann. Generell waren in der Landwirtschaft in den letzten Jahren die Auswirkungen der Klimaerwärmung deutlich zu spüren, wie auch Bezirksbauernbundobmann Anton Kasser unterstreicht: „Wir hatten in den vergangenen Jahren vermehrt mit Trockenheiten zu kämpfen. Das ist für die Landwirtschaft eine ernste Bedrohung. Im viehreichsten Bezirk des Landes geht es sehr stark um eine ausreichende Futterversorgung für die Tiere. Durch lange Trockenperioden ist das natürlich nicht sichergestellt.“

Witterungsresistente Pflanzen als Möglichkeit

„Die Landwirtschaft muss sich sicher auch Gedanken über witterungsresistentere Pflanzen machen“, meint Wührer. Kasser nennt ein Beispiel, wie versucht wird, dieser Entwicklung zu begegnen: „Der Klimawandel wird eine Veränderung der Bewirtschaftung mit sich bringen. Derzeit erleben wir schon, dass vermehrt Luzerne anstatt Mais angebaut wird, um ein kleines Beispiel zu nennen. Die Landwirtschaft ist sehr gefordert, da richtig zu reagieren, denn sie wird künftig mit erheblichen Schäden rechnen müssen, wenn die Entwicklung so weitergeht.“

Mario Wührer, Obmann der Bezirksbauernkammer Waidhofen an der Ybbs, warnt vor Folgen der Trockenheit. Foto: Landwirtschaftskammer NÖ

