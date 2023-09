Auftakt der Apfelsaft-Aktion in Waidhofen an der Ybbs

Den Auftakt der landesweiten Apfelsaft-Aktion setzte die Landwirtschaftskammer Niederösterreich am vergangenen Freitag in der Metropole der heimischen Streuobstbäume, in Waidhofen/Ybbs. „Apfelsaft aus Apfel g’macht“ hieß die Veranstaltung, die mit dem Ziel, die hohe Qualität von heimischem Apfelsaft ins Bewusstsein zu rufen, am Oberen Stadtplatz über die Bühne ging.

Der Betreuer der Kindergruppe vom Landeskindergarten WY Nr. 2, Alex Lerch, Gemeindebäuerin St. Georgen in der Klaus, Bezirksbäuerin-Stellvertreterin Brigitte Edinger (hinten, von links), Ortsbäuerin Heidi Pilsinger, Schriftführerin Bezirk W/Y, Michaela Lueger, der Betreiber der Obstpresse, Anton Pfaffeneder und Karl Wagner (hinten, von rechts) sowie die Kindergartenkinder (vorne) bei der Apfelsaftaktion „Apfelsaft aus Apfel g’macht“. Foto: Tata Asatiani-Aigner

Die zahlreich erschienenen Interessierten konnten vor Ort den frisch gepressten Saft regionaler Äpfel verkosten und sich über die Herkunftskennzeichnung österreichischer Produkte bei den errichteten Ständen informieren. Der gepresste Apfelsaft ging außerdem an die Kindergärten und Schulen der Stadt sowie an den Waidhofner Sozialmarkt.

Die Klasse 1A der Volksschule Waidhofen an der Ybbs mit Lehrerin Barbara Langwieser konnte bei der Apfelsaftaktion den Obstpress-Vorgang, die Verarbeitung der Äpfel zu direkt gepresstem Apfelsaft, mitverfolgen. Foto: Tata Asatiani-Aigner

Im Kammerbezirk Waidhofen/Ybbs gebe es nahezu nur Streuobstbau, führte Bezirksbauerkammer-Obmann Mario Wührer aus. Intensivobstanlagen gebe es hier nur vereinzelt. „Die Preissituation im Streubostbau ist immer abhängig von Angebot und Nachfrage“, hielt der Bauernkammerobmann fest. „Heuer ist das Angebot durchschnittlich, also werden auch die Preise für Äpfel und Birnen durchschnittlich werden.“ Die Direktvermarktung von Obst und verarbeiteten Produkten, wie Apfelsaft, Most und Schnäpsen oder diversen Obstprodukten habe in den letzten Jahren stark zugenommen, sagte Wührer weiter. „Der Bezirk Waidhofen/Ybbs hat österreichweit die größte Dichte an Landschaftselementen, dazu gehören natürlich auch die Streuobstbäume. Diese sind landschaftsprägend im gesamten Mostviertel. Das Mostobst hat dieses Viertel nicht nur landschaftlich geprägt, sondern seit Jahrzehnten auch dazu beigetragen, dass die Bauernhöfe auch wirtschaftlich gut dastehen.“

Bauernkammerobmann Mario Wührer und Kammersekretär Gottfried Losbichler, der das Event moderierte. Foto: Tata Asatiani-Aigner

Der Bauernkammerobmann verwies weiters darauf, dass die Obstbaumblüte im April und Mai jedes Jahr ein Anziehungspunkt für Tausende Touristen sei, aber auch der Wert jedes einzelnen Mostobstbaumes für die Biodiversität in der Region nicht zu vernachlässigen sei. „Jeder Baum ist Heimat für Tausende Insekten, Nahrungsquelle für Bienen und andere Nützlinge“, sagte er und rief die Konsumentinnen und Konsumenten dazu auf, zu heimischen Äpfeln zu greifen. „Wer beim Obstbauern kauft oder im Handel die Produkte der NÖ Obstbauern bezieht, hält die CO₂-Bilanz niedrig, belässt die Wertschöpfung im Land, trägt zum Erhalt der NÖ Landwirtschaft bei und bekommt Produkte in bester Qualität“, stellte Wührer klar.

NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Foto: Tata Asatiani-Aigner

NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager war zum Auftakt der Apfelsaft-Aktion extra nach Waidhofen gekommen. Mit der Aktion wolle man herzeigen, wie regionale Lebensmittel entstehen und woran man heimische Produkte erkennt, sagte Schmuckenschlager. „Regionale Versorgungssicherheit ist sehr wichtig für Österreich. Sie ist von vielen Einflüssen geprägt, von Produktionsfaktoren bis zu politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Verbraucheransprüchen und öffentlichen Vorgaben.“ Um Versorgungssicherheit mit regionalen Qualitätsprodukten zu gewährleisten, seien Maßnahmen wie Herkunftskennzeichnung, Importstandards, regionale Beschaffung und Verbraucheraufklärung unverzichtbar, hielt der Kammerpräsident fest. „Sie sichern nicht nur die Existenz unserer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, sondern auch Unabhängigkeit von fragwürdigen Importen und Arbeitsplätze in der gesamten Wertschöpfungskette.“

Bürgermeister Werner Krammer Foto: Tata Asatiani-Aigner

„Unser Waidhofen ist im wahrsten Sinne des Wortes kostbar. Das wird besonders deutlich, wenn man über den traditionellen Wochenmarkt flaniert und die Qualität unserer regionalen Produkte wahrnimmt“, meinte Bürgermeister Werner Krammer. „Regionalität ist wichtig! Immer mehr Menschen setzen darauf und sorgen so dafür, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Das rege Treiben am Wochenmarkt macht diese Tatsache deutlich spürbar.“