Stimmungsvolle Kirchennacht in Böhlerwerk

„Denn auf den Tag folgt die Nacht, doch über die Weisheit siegt keine Schlechtigkeit.“ Mit diesem Bibelspruch wurde heuer zur „Langen Nacht der Kirchen“ geladen.

In der Pfarrkirche Böhlerwerk gestaltete das Team rund um Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat ein abwechslungsreiches Programm. „Die Pfarre Böhlerwerk zeigt Vielfalt, wir sind eine junge Gemeinde, es gibt eine bewegte Geschichte und verschiedenste Talente, Charismen und Ressourcen – das zeigt sich im Programm“, sagte Diakon Thomas Resch.

Die Auftritte der Gruppe „NewCos“, der Werksmusik Böhlerwerk und von Michael Hintsteiner mit seiner Steirischen Harmonika bildeten den Einstieg in die „Lange Nacht“. Nach einem Ensemble der Trachtenmusik Konradsheim folgte ein Blick auf die Pfarrchronik, zusammengestellt von Pfarrgemeinderatsobmann Martin Wolfinger und Claudia Weber. Es wurde erzählt von den Anfängen, wo engagierte Böhler-Arbeiter 1928 die erste Stahlkirche Österreichs errichteten. Bald wurde die „Stahl-Kirche“ zu klein, so folgte 1972 die neue „Beton-Kirche“. Gerne erinnerte man sich an Pfarrer Othmar Schindl, der die „Arbeiterpfarre“ mit vielen engagierten Laien zur „Industriepfarre“ und schließlich zur „Klimabündnispfarre“ mitentwickelte und maßgeblich prägte.

Nach den geschichtlichen Ausführungen folgte der Auftritt des Jugendstreichorchesters der Musikschule Weyer unter der Leitung von Direktor Johannes Sulzer. Berührend war die Präsentation des Kurzfilms „Am Grat“ mit Tobias und Noah Resch. Mit dem Taizé-Gebet klang die „Lange Nacht“ in der Pfarrkirche Böhlerwerk aus.