Waidhofen an der Ybbs wird bei Einkaufsnacht zur Chill-Out-Area

„Zurück aus dem Urlaub – modisch in den Herbst“ lautet das Motto der Einkaufsnacht, die am Freitag, 1. September, in Waidhofen an der Ybbs über die Bühne geht. In den Modegschäften der Innenstadt haben die Besucherinnen und Besucher dabei die Möglichkeit, sich für den bevorstehenden Herbst einzukleiden. Die Geschäfte verlängern dafür ihre Öffnungszeiten bis 21 Uhr und präsentieren besondere Aktionen.

Sehen lassen kann sich aber auch das Rahmenprogramm in der Innenstadt. „Wir wollen mit dieser Einkaufsnacht unsere Geschäfte in den Fokus rücken und zeigen, was für ein tolles Angebot wir in Waidhofen haben“, sagt Innenstadtkoordinator Johann Stixenberger. „Gleichzeitig möchten wir den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein ganz besonderes Shopping-Erlebnis bieten“, ergänzt Michael Welser vom Stadtmarketing Waidhofen.

Livemusik und Sommer-Drinks

Ab 18 Uhr gehört das Stadtzentrum am 1. September deshalb den Fußgängerinnen und Fußgängern. Die Innenstadt wird zur Cill-Out-Area. Verschiedene DJs sorgen für die Beschallung. Livemusik kommt von The Riversides. Dazu gibt es verschiedenste kulinarische Angebote, etwa französische Crêpes, und kühle Getränke. Die Waidhofner Gastronomiebetriebe werden unterschiedliche Urlaubsgetränke im Angebt haben, die man dann in eigenen Lounges genießen kann. Zwei Modeschauen um 19 und 20 Uhr bringen die neue Herbstmode näher und als großes Finale wartet um 21 Uhr eine spektakuläre Feuershow.

Aber auch die Kinder kommen bei der Waidhofner Einkaufsnacht auf ihre Kosten. So wartet etwa am Unteren Stadtplatz eine Riesenhüpfburg auf die Kleinsten und dreht am Oberen Stadtplatz ein Karrussel seine Runden.

Die Einkaufsnacht findet bei jedem Wetter statt. Bei Schlechtwetter gibt es ein reduziertes Programm.