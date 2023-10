Weltladen Waidhofen/Ybbs beendet Reihe mit Film von Patricio Guzmán

Am Montag fand der letzte Abend der Veranstaltungsreihe „Chile 9/11“ statt. Der Weltladen Waidhofen an der Ybbs zeigte den Film „La cordillera de los sueños“ („Die Kordillere der Träume“) des Regisseurs Patricio Guzmán in den Räumlichkeiten der Firma FalkeMEDIA.

Der letzte Film der Weltladenreihe kreist um die Gebirgskette Kordillere in den Anden, wobei die Natur im Film ein Sinnbild der Geschichte der Heimat von Patricio Guzmán ist. Nicht nur die Menschen haben die Herrschaft und die Gräueltaten des chilenischen Diktators Pinochet geprägt, sondern auch das Land und die Lebewesen. Mit „La cordillera de los sueños“ schuf Guzmán nicht nur ein filmisches und dokumentarisches Meisterwerk, sondern wurde dafür 2019 auch bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet.

Im Anschluss an die Filmvorführung lud der Weltladen zu einem Gespräch ein, bei dem die Besucherinnen und Besucher dazu aufgefordert waren, ihre Gedanken und Eindrücke der letzten Abende zu schildern und mit dem Rest des Publikums zu teilen. Danach fand eine Fragerunde mit Ehrengast Jorge Enrique Fuentes-Zuniga statt, bei der mit Isabella Cid und Miguel Horn zwei weitere Gäste mit chilenischen Wurzeln ihre Eindrücke und ihr Wissen über ihre Heimat teilen durften. In den Gesprächen wurde klar, wie die Menschen in Chile damals manipuliert worden waren und Pinochet das Land schrittweise zu einem vom Militär gelenkten Staat gemacht hatte.

Nach spannenden Gesprächen versorgte der Weltladen die Gäste mit chilenischem Sekt, belegten Broten und Mehlspeisen.