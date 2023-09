Weltladen Waidhofen/Ybbs lud zum Filmabend

Mit Vorträgen und Filmen thematisiert der Weltladen Waidhofen an der Ybbs im heurigen Herbst den grausamen Militärputsch in Chile vor 50 Jahren. Den filmischen Auftakt machte am Montag die Dokumentation „Nostalgia de la Luz“ („Heimweh nach den Sternen“) von Patricio Guzmán in den Räumlichkeiten der Firma FALKEmedia.

Bert Heigl begrüßte anfangs das Publikum und schaffte eine gelungene Einleitung in die Thematik des Films. Patricio Guzmán möchte mit seinem Film die Menschen dazu einladen, Themen wie Raum, Zeit oder Erkenntnis zu reflektieren und sich mit diesen mehr auseinanderzusetzen. In der Dokumentation zeigt er chilenische Frauen, die aufgrund der Diktatur unter Augusto Pinochet die sterblichen Überreste ihrer Männer und Söhne suchen. Diese Suche unter den Sternen mündet in Heimweh und eine ewig andauernde Forschung.