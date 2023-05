FSB Gleiß beteiligte sich an Schulchallenge für guten Zweck

Die Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Sozialberufe in Gleiß beteiligten sich im Rahmen des Sportunterrichts an der Charity-Aktion „Laufen gegen den Krebs – Schulchallenge“. Dabei stand weniger der sportliche Wettbewerb im Mittelpunkt, sondern die Devise war: „Sport betreiben und dabei Gutes tun“. Dafür mussten die Jugendlichen eine Distanz von 2.400 Metern laufen – circa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nahm diese Herausforderung an. Das Startgeld von 3 Euro kommt der Krebshilfe zugute und alle Teilnehmer erhielten dafür eine personalisierte Teilnehmerurkunde.

