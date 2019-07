Wer seine Freizeit aktiv gestalten oder sich weiterbilden möchte, der ist bei der Volkshochschule (VHS) Waidhofen und ihrem umfangreichen Angebot bestens aufgehoben. Im September 1956 gegründet, blickt die Bildungseinrichtung auf mittlerweile 62 erfolgreiche Jahre zurück.

Pro Jahr werden bis zu 120 Kurse angeboten, die von durchschnittlich 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht werden. Neben den bewährten Standardkursen in den Bereichen Sprachen, EDV, Kreativität und Freizeit, Gesundheit sowie Bewegung und Sport hat sich VHS-Leiterin Gabriele Hofleitner für das Wintersemester 2019/20 einiges Neues einfallen lassen.

Von Erster Hilfe bis zu Latein-Texten

„Zum einen gibt es eine Vielzahl von Vorträgen, zumeist donnerstags, wo attraktive Reiseziele, aber auch interessante Themen aus dem Alltag von Experten präsentiert werden. Zum anderen habe ich die Tradition der Betriebsbesichtigungen wieder aufgegriffen. Zu Beginn gibt es am 16. Oktober eine Exkursion zur voestalpine Böhler Profil GmbH“, berichtet Gabriele Hofleitner.

Bei den Kursen findet man ebenfalls einige neue Angebote: Erste Hilfe für Senioren, lateinische Texte für alle, die Kunst sich durchzusetzen oder ein Coaching, seinen beruflichen Herzensweg zu finden. Aber auch ein Hobby-Schweißkurs findet sich unter anderem im Programm sowie Tipps, wie man seine Kinder und Enkelkinder sicher im Internet begleiten kann. „Mir ist es wichtig, aktuell zu bleiben, und ich bin daher ständig auf der Suche nach interessanten Themen sowie Referentinnen und Referenten“, erklärt Hofleitner schmunzelnd. „Denn das Programm muss den Erfordernissen der Zeit und den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger angepasst werden.“

Bereits in den 1980er-Jahren hat die gebürtige Amstettnerin im Rahmen der VHS Segeltheoriekurse für das Erlangen des A-Scheins unterrichtet. „Das ist eigentlich gar nicht mehr wahr“, meint Gabriele Hofleitner lachend. „Vor drei Jahren, kurz vor meiner Pensionierung als Professorin für Französisch und Geografie am Bundesrealgymnasium Waidhofen habe ich dann begonnen, an der VHS Französisch zu unterrichten.“ Nach dem tragischen und völlig unerwarteten Tod ihres Gatten Franz Hofleitner im Juli des vergangenen Jahres hat Gabriele Hofleitner die Leitung der VHS übernommen. „Mein Mann war dreizehn Jahre lang VHS-Leiter und hat diese Funktion mit ganzer Leidenschaft und großem Engagement wahrgenommen. Nun versuche ich, seinen Weg fortzusetzen.“

„Mir ist es wichtig, aktuell zu bleiben. Das Programm muss den Erfordernissen der Zeit angepasst werden.“VHS-Leiterin Gabriele Hofleitner

Weiterbildung für alle leistbar und niederschwellig anzubieten, ist seit jeher die Maxime der Volkshochschule, die seit 1999 auch die Ablegung der Berufsreifeprüfung anbietet. „Diese kann in vier Semestern als Abendkurs abgelegt werden. Bis dato hatten wir 400 Absolventinnen und Absolventen.“

Besonders beliebt sind zudem Kurse in den Bereichen Bewegung und Sport sowie Kreativität und Freizeit. „Vor allem die Kooperationen mit der Sportunion – sie besteht seit neun Jahren – und der Musik- und Kunstschule, seit vier Jahren, tragen Früchte“, sagt Gabriele Hofleitner. „Aber auch die zehnjährige Zusammenarbeit mit dem Therapiezentrum Buchenberg, wo im Hallenbad Kurse für Aquagymnastik abgehalten werden, ist großartig.“

Neu war heuer, dass die Volkshochschule Waidhofen Partner des KinderUNIversums ist. „Die Resonanz war sensationell! Daher möchte ich in Zukunft versuchen, vermehrt auch Angebote für die jüngere Generation anzubieten. Denn lebenslanges Lernen ist essenziell. Und je früher man damit beginnt, umso besser und umso eher bleibt man dabei!“