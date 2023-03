FSB Gleiß zu Besuch bei Caritas-Sozialstation Kematen

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse der Fachschule für Sozialberufe in Gleiß besuchten im Rahmen des Unterrichts für Pflege und Hygiene die Caritas-Sozialstation in Kematen. Dort wurden sie von Einsatzleiterin Silvia Gassner ausführlich zu den Aufgaben der Hauskrankenpflege informiert. Sie stellte ihnen die unterschiedlichen Tätigkeiten und Ausbildungswege des Pflegepersonals und der Heimhilfe vor. Anhand vieler praktischer Beispiele lernten sie den Alltag der unterschiedlichen Berufsgruppen in der Hauskrankenpflege kennen. Informationen zur Supervision und zu den finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen rundeten den Nachmittag ab.

Einsatzleiterin Silvia Gassner informierte die Schülerinnen und Schüler über Tätigkeite, Ausbildungsmöglichkeiten und die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen in der Hauskrankenpflege Foto: FSB Gleiß

