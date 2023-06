Praxistag zur Grünraumpflege in Allhartsberg

Ob naturnahe Wiesen zum Schutz der Biodiversität, Bäume zur Beschattung oder Versickerungsflächen – öffentliche Grünräume spielen eine wichtige Rolle in der Anpassung an den Klimawandel. Der Lehrgang „ökologische Grünraumpflege“, der von „Natur im Garten“ und der Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) Amstetten organisiert wird, bietet Gemeindemitarbeiterinnen und -mitarbeitern die Basisausbildung für diese wichtigen Aufgaben in den Gemeinden. Beim sechsten Praxistag, der kürzlich in Allhartsberg stattfand, stand das Pflanzen von klimafitten Bäumen und Stauden im Mittelpunkt.

Gda-Obmann und Bürgermeister Anton Kasser stieß zum Lehrgang, als dieser gerade einen Rundgang machte. „Gemeindemitarbeiter und unsere Grünraumpfleger sind oft die ersten Ansprechpersonen für die Bevölkerung. Darum ist es wichtig, dass sie auch gut erklären können, warum einmal nicht gleich gemäht wird oder bestimmte trockenresistente Pflanzen gesetzt werden. Auch die Teilnehmer untereinander profitieren vom Austausch“, sagte Kasser.