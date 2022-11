Böhlerwerk: Info-Night zeigte Berufswege auf

Als einer der größten Lehrlingsausbilder im Ybbstal veranstaltete die voest alpine Precision Strip kürzlich die „Jugendsteel Infonight“. Im Ausbildungszentrum Böhlerwerk konnten sich potenzielle Nachwuchskräfte und ihre Eltern über die vielfältigen Lehrberufe erkundigen.

Derzeit absolvieren rund 100 Lehrlinge ihre Ausbildung bei der Tochter des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine. Bei der voest alpine Precision Strip werden zehn Lehrberufe angeboten: vom Prozess- und Maschinenbautechniker bis hin zum Elektrotechniker, Metalltechniker oder Werkstofftechniker. Im Ausbildungszentrum wird der Fachkräftenachwuchs auf die Prozesse und Abläufe einer digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet.

Über 90.000 Euro fließen in die Ausbildung jedes einzelnen Lehrlings. Die hohe Ausbildungsqualität spiegelt sich in der Erfolgsquote bei Lehrabschlussprüfungen – diese lag im Geschäftsjahr 2021/22 in Österreich, Deutschland und in der Schweiz bei fast 100 Prozent – sowie in regelmäßigen Top-Platzierungen bei Lehrlingswettbewerben wider.

Im kommenden Ausbildungsjahr wird die voestalpine Precision Strip rund 35 Lehrlinge aufnehmen. Bewerbungen sind über das voestalpine-Jobportal https://jobs.voestalpine.com möglich. Weiterführende Informationen zur Lehre sowie alle freien Lehrstellen finden sich zudem auf der Lehrlingswebsite www.voestalpine.com/lehre . Weitere Informationen zu Jugendsteel, dem Ausbildungsprogramm bei voestalpine Precision Strip, stehen Interessierten unter www.jugendsteel.at zur Verfügung.

