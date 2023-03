„karriere clubbing“ auch in Amstetten

Mit solch großem Interesse haben die Organisatoren vom Verein „Mein Lehrbetrieb“ nicht gerechnet: Innerhalb von 30 Tagen waren alle 25 Standplätze für das „karriere clubbing“ am neuen Standort in Amstetten vergeben. Die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel wird von 14. bis 16. Juni erstmals im Veranstaltungszentrum Wirkstatt Hausmening ausgetragen. Die Wirtschaftskammer fungiert als Kooperationspartner.

„Gemeinsam bringen wir ein Erfolgsformat nach Amstetten“, freut sich Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer. „Davon profitieren unsere Unternehmen ebenso wie alle, die vor dem Beginn ihrer Karriere stehen. Es freut mich, dass die Initiative von den Amstettner Betrieben so gut angenommen wird. Jetzt geht es darum, zahlreiche Schulklassen, Eltern und Jugendliche für den Besuch der Messe zu begeistern.“

Auf ein gelungenes „karriere clubbing“ in Amstetten: Bürgermeister Christian Haberhauer und "Mein Lehrbetrieb"-Obmann Markus Felber (von links). Foto: www.eisenstrasse.info

Anmeldung für Schulen läuft

Am Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. Juni, ist das „karriere clubbing“ Amstetten von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet. Am Freitag, 16. Juni, stehen die Lehrbetriebe bis 17 Uhr zur Verfügung, um Eltern das persönliche Gespräch mit Lehrlingsausbildern und Lehrlingen zu ermöglichen. Der Messe-Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Die Anmeldung für Schulklassen ist bereits unter www.mein-lehrbetrieb.at möglich.

Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner, Bürgermeister Christian Haberhauer, „Mein Lehrbetrieb“-Obmann Markus Felber, Amstettens Wirtschaftsstadtrat Peter Pfaffeneder und Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Gottfried Pilz (von links) freuen sich über das große Firmen-Interesse am ersten „karriere clubbing“ in Amstetten. Foto: www.eisenstrasse.info

Seine Geburtsstunde feierte das „karriere clubbing“ im Jahr 2015 in Waidhofen an der Ybbs. Auf Initiative von duomet-Geschäftsführer Willi Hilbinger wurde der Verein „Mein Lehrbetrieb“ gegründet. Die Messe entwickelte sich fortan zum Fixpunkt im Kalender der regionalen Schulen. Mittlerweile zählt der vollständig ehrenamtlich geführte Verein über 70 Mitglieder. Seit dem Vorjahr steht Fuchs-Metalltechnik-Geschäftsführer Markus Felber der Organisation als Obmann vor. „Die Kooperation mit der Stadt Amstetten ist für alle Beteiligten ein Vorteil“, sagt Felber. „Unsere Mitgliedsbetriebe im Amstettner Raum können sich direkt vor Ort präsentieren und die Schulen haben eine weitere Möglichkeit zur Berufsinformation. Diesen dezentralen Ansatz hatte unser Verein immer vor Augen.“

„karriere clubbing“ in Waidhofen weiter im September

Das „karriere clubbing“ in Waidhofen an der Ybbs findet weiterhin zum gewohnten Termin statt. Heuer geht es zum bereits achten Mal von 20. bis 22. September im Schloss Rothschild über die Bühne. Schulklassen können sich schon jetzt für beide „karriere clubbing“-Standorte anmelden. „Wir empfehlen eine rasche Anmeldung“, sagt Markus Felber. Auch mit dem „Lehrlingsclubbing“ des Vereins „westwinkel“ in Ennsdorf werde eine vertiefte Kooperation angestrebt.

