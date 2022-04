Dokumentarfilm porträtiert Opponitz als Fischerdorf

Werbung

Die Ybbs von oben: In smaragdgrünen und türkisfarbenen Nuancen fließt sie glasklar dahin. Schöne Rieselstrecken wechseln mit Schotterbänken und tieferen Stellen ab. Mit „Ein Ort – eine Leidenschaft“ wurde am Freitag im Gasthaus Bruckwirt ein außergewöhnlicher Film über den Fluss, der dem Ybbstal seinen Namen gibt, einem breiten Publikum vorgestellt.

Foto: Christa Hochpöchler

Nicht nur das Gewässer wurde gezeigt, auch die Menschen rund um die Ybbs bei Opponitz kamen zu Wort – so auch Franz Rosenberger, der Fischereibeauftragte der Gemeinde Opponitz. „Wir haben 1997 mit dem Fliegenfischen begonnen und hatten das Glück, dass bekannte Fliegenfischer-Persönlichkeiten kamen und uns in der ganzen Welt bekannt machten“, sagt Rosenberger. „Seitdem kommen unglaublich interessante Menschen in unser Fischerdorf.“

Hemd und Wathose heute an der Ybbs alltäglich

Unter all den Fliegenfischern in Opponitz ist Hanni Aigner, die ehemalige Kirchenwirtin, als einzige Frau die Ausnahme. Der Anblick der Fliegenfischer, die vor 25 Jahren mit Wathose, Hemd und Fliegenrolle noch wie eine fremde Spezies behandelt wurden, ist heute jedoch alltäglich. „An der Ybbs komme ich zur Ruhe, die Zeit spielt dort keine Rolle“, erzählt Gilbert Stör, einer der Protagonisten des Films. Auch Bruckwirt Mario Tazreiter kommt zu Wort: „Du gehst zehn Schritte aus dem Haus und bist am Fluss, der so glasklar ist, dass du daraus trinken kannst – in New York glaubt dir das kein Mensch!“ Filmemacher Dominic Kubisch kam vor sieben Jahren das erste Mal nach Opponitz und war so begeistert, dass sich die Idee zum Film entwickelte. „Opponitz gibt dem Fliegenfischen den Rahmen, die vielen Protagonisten hatten Vertrauen zum Filmteam und gaben tiefe Einblicke in das Innerste des Fischerdorfs“, erzählt Kubisch. In der Zwischenzeit wurde der Film für das „RISE Fly Fishing Festival“, das größte Filmfestival für Fliegenfischer, ausgewählt.

„Die Besucher aus der ganzen Welt kommen nicht nur wegen der smaragdgrünen Ybbs, sondern weil es hier noch Naturfische gibt“, sagt Rosenberger. „Mein Wunsch ist, dass es so bleiben darf. Keine neuen Kraftwerke und keine Fraßfeinde – die uns derzeit zu schaffen machen.“

