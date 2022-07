FF-Jugend Wirts/Allhartsberg: Spontaner Start brachte Abzeichen

Werbung

Am vergangenen Wochenende ging in Tulln der Landesjugendleistungsbewerb über die Bühne. Auch vier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wirts gingen dabei an den Start – gemeinsam mit Kameraden der Feuerwehrjugend Allhartsberg. Sie sicherten sich das Abzeichen in Bronze, obwohl die Teilnahme, wie die Feuerwehr berichtet, sehr spontan war. So fielen in Allhartsberg einige Kinder aus. „Gemäß dem Motto der Feuerwehrjugend ‚Alle für einen, einer für alle‘ durften vier Wirtsler aushelfen, um das Team zu komplettieren. Nach nur einem einzigen Training ging es dann zum Bewerb, wo die Gruppe dann ihr Können zeigen konnte“, erklärte Sachbearbeiter Matthias Katzensteiner der FF Wirts. Dank einer soliden Leistung konnte der 154. Platz aus 191 Bewerbsgruppen errungen werden.

Kürnberg stellte erfolgreichstes Bezirksteam

Einen großen Erfolg feierte übrigens die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Kürnberg. Sie war der erfolgreichste Vertreter aus dem Bezirk und erreichte den 2. Platz (Bronze) beim 48. Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb und Landestreffen.

Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber und Carina Kampner, Bezirkssachbearbeiterin Jugend, hoben außerdem hervor, dass sich die Bewerbsgruppe der Feuerwehrjugend Kürnberg mit diesem tollen Erfolg sogar für die Bundesbewerbe qualifizieren konnte. Diese werden im August in Traiskirchen stattfinden.

