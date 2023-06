25 Gruppen bei Feuerwehr-Bewerb in St. Georgen/Klaus

Die Bewerbsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Krenstetten holte beim Bezirksfeuerwehrleistungswettbewerb in St. Georgen/Klaus mit null Fehlern, einer Bahnbewältigung in 35,94 Sekunden und 464,06 Gesamtpunkten den Tagessieg. Am Bild mit Hörlendsberger, Höritzauer, Krammer, Ebner, Katzengruber, Herzog, Johann Lueger, Polsterer und Gerhard Lueger (Mitte nach rechts).

Foto: NÖN, Lugmayr