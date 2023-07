Schönste Bücherzelle des Landes?

Unter dem Motto „Nimm eins – lies eins – bring eins“ lädt die Bücherei Ybbsitz dazu ein, sich ein Buch in der ehemaligen Telefonzelle auszuborgen. Was dabei aber besonders auffällt, ist der Umstand, wie liebevoll die Bücherzelle betreut wird. Das Team der ehrenamtlichen Bibliothekarinnen unter der Leitung von Brigitte Schwarenthorer sorgt sich also darum, dass auch außerhalb der ohnehin großzügigen Öffnungszeiten der Bibliothek Ybbsitz für Interessierte aller Genres – vom Roman bis zum Sachbuch – Lesestoff öffentlich zur Verfügung steht. Das ist wirklich ganz außergewöhnliches Engagement.