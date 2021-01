Gedanken zum „Coronaspaziergang“

„Ich finde es befremdlich, dass in Waidhofen, wo bei einer behördlich genehmigten Demonstration zum Asylrecht die Benutzung der Straßen polizeilich untersagt wurde, bei einer als ‚Spaziergang‘ getarnten, nicht angemeldeten und genehmigten Demonstration rund 200 Personen unter dem fragwürdigen Deckmantel der Freiheit von ca. 30 bis 40 Polizeibeamten durch das Stadtgebiet geleitet wurden. Hierzu wurde in den Tagen zuvor auf Social Media unter anderem auch von dem bekannten rechtsextremen Verschwörungstheoretiker Martin Rutter aufgerufen. Auf dem Flyer jedoch war und ist nirgends ersichtlich, von wem oder welcher Institution die Veranstaltung geplant wurde. Auffallend war auch das Auftreten vieler Freiheitlicher aus dem ganzen Bezirk. Auch ein Großteil der Teilnehmer dürfte seinen Wohnort nicht in der näheren Umgebung haben. Die vielen ‚fremden‘ Autokennzeichen in und ums Stadtgebiet legen diese Vermutung nahe.

Wenn man in dieser Stadt eine Veranstaltung anmeldet, ganz gleich zu welchem Thema, bekommt man üblicherweise als erstes zu hören, was alles nicht geht. Setzt man sich über alle Richtlinien hinweg, bekommt man scheinbar eine, von öffentlicher Hand finanzierte, Polizeieskorte. Dass hier die bürgerliche Stadtführung in keinster Weise einschreitet, ist absolut nicht nachzuvollziehen.

Dass man mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie nicht zu 100 Prozent einverstanden ist, leuchtet mir ein. Als Handelsangestellter würde ich mir wünschen, dass hier sobald als möglich wieder so etwas wie Normalität einkehrt. Meiner Meinung nach ist dies aber nur durch Zusammenhalt in der Bevölkerung und gegenseitige Rücksichtnahme möglich. Hierzu gehört selbstverständlich auch die Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht. Ganz gleich, was man von den Verordnungen hält, hier eine Diktatur und Zensur zu erkennen, grenzt für mich an Schwurblerei und Verschwörungstheorie.“

Gerald Weber, Waidhofen

Freiheit oder doch Egoismus?

„Letzten Samstag durfte ich mich im Landesklinikum Waidhofen gegen das Coronaravirus impfen lassen. Es herrschte dort eine positive, fast feierliche Stimmung und ich wurde angesteckt mit der Freude auf eine baldige Rückkehr in ein soziales Leben. Die Begegnung mit Menschen ist für mich äußerst wertvoll und sie sollte wieder ohne Angst und erzwungene Distanz erfolgen können. Am Abend las ich dann über die zur selben Zeit in Waidhofen stattgefundene „Anti-Corona-Demo“ und die dabei aufgestellten Forderungen. Über die hohe Teilnehmerzahl war ich höchst verwundert.

Ich habe durch meine Lähmung keine weiteren Ressourcen beim Atmen, eine Infektion wäre für mich lebensbedrohlich. Die Freiheit, die ihr fordert, wird zu einem rücksichtslosen Egoismus, wenn sie nicht mit Verantwortung und Respekt den Mitmenschen gegenüber ausgelebt wird. Wenn wir friedlich und gut miteinander leben wollen, brauchen wir die Achtung anderer Bedürfnisse, was logischerweise unsere Handlungen einschränkt. Auf einem Transparent konnte ich das Wort ‚Diktatur‘ lesen. Das empfinde ich als unbedacht oder sogar als Verhöhnung der Opfer und Widerstandskämpfer in tatsächlichen Diktaturen. Die Äußerung seiner eigenen Meinung oder das Anderssein waren und sind dort mit Folter und Tod bedroht. Wenn ihr Wahrheit fordert, dann suche ich gerne mit euch nach den vorläufigen ‚Wahrheiten‘. Es ist nicht immer leicht, ein differenziertes Bild zu erhalten, doch das Streben nach Informationen von Experten und seriösen Medien und der gegenseitige Diskurs lohnen sich. Was versteht ihr unter ‚Wahrheit und Freiheit‘? Ich fordere euch auf, mir persönlich oder über die NÖN eure Gedanken zu schreiben. Weiters bitte ich euch, dort Masken zu tragen, wo es notwendig ist – das ist wirklich leicht zumutbar. Wenn möglichst viele geimpft sind, dann können wir auch wieder unser wahres Gesicht zeigen, uns anlächeln und uns umarmen.“

Franz Kößl, Waidhofen

Leserbriefe zum Artikel "280 bei Spaziergang gegen die Corona-Diktatur".