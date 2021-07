Am 12. Juni wäre H. C. Artmann 100 Jahre alt geworden. Am Freitag, 9. Juli, widmeten ihm Uschi Nocchieri (Rezitation), Christian Blahous (Violine) und Roland Batik (Klavier) eine gelungene Hommage.

1921 wurde Hans Carl Artmann in Wien Breitensee geboren, wuchs in Wien auf und arbeitete als Kriegsgefangener bei den Amerikanern als Übersetzer, wo er auch zu schreiben begann.

Berühmt geworden ist er mit Wiener Mundarttexten wie „med ana schwoazzn dintn“ – einem Gedichtband im Wiener Dialekt. Es handelt sich dabei um ein experimentelles, expressionistisches Werk.

„Es geht also dabei nicht um Heimatdichtung, sondern um surrealistische, schwarze Inhalte mit makabren und teilweise grotesken Motiven, aber auch um zarte Poesie und Witz“, wusste Nocchieri, die als eine der wenigen weiblichen Interpretinnen sich des Œuvres dieses wortgewaltigen Poeten in Lesungen annimmt. Zumeist in Wien – und dort viel bejubelt – bot sie nun dem Waidhofner Publikum Gelegenheit, die Texte Artmanns zu hören und zu genießen.

Kein Platz hätte sich besser dafür geeignet als der Schanigarten des Stadtcafés Hartner, wo der laue Abendwind für angenehme Atmosphäre sorgte.

Uschi Nocchieri schaffte es, den Zauber der Sprache H. C. Artmanns zu entfesseln, den Texten ihre eigene Note zu verleihen, und die beiden Musiker betteten ihre Rezitationen in ein harmonisches Wiener Umfeld. Resümee der begeisterten Gäste war: Bleibt zu hoffen, dass sich so musikalischer und dichterischer Genuss wiederholen könnte.