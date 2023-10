Konrad Paul Liessmann philosophierte im Kristallsaal Waidhofen/Ybbs

Halbwahrheiten, Meinungsblasen, Propaganda, Euphemismen, Fake News und Verschwörungstheorien widmet sich Philosoph Konrad Paul Liessmann in seinem neuesten im Zsolnay-Verlag erschienenem Buch „Lauter Lügen“. Am Mittwoch war der emeritierte Philosophieprofessor der Uni Wien im Schloss Rothschild in Waidhofen zu Gast, um dem geneigten Publikum Auszüge daraus vorzulesen.

Foto: Kössl

Im gut gefüllten Kristallsaal bewies der gebürtige Villacher bei seinen Leseproben ebenso wie im Gespräch mit Leo Lugmayr, der souverän und humorvoll durch den Abend führte, nicht nur, dass er einer der scharfsinnigsten Denker der heimischen Intelligenzia, sondern auch ein scharfzüngiger Rhetoriker ist.

Nach einleitenden Gedanken zur aktuellen politischen Lage im Nahen Osten gab der Philosoph und Essayist eine Eloge auf den Störenfried, den es brauche, um eingefahrene Meinungen aufzubrechen und wissenschaftliche Meilensteine zu setzen. Dem Publikum versprach er augenzwinkernd, an diesem Abend nicht groß stören zu wollen, ehe er sich den großen Themenkomplexen, denen er in seinem jüngsten Buch nachgeht, widmete und dabei doch immer wieder aneckte.

Foto: Kössl

Das Lügen sei eine Notwendigkeit, ist Liessmann überzeugt. In der europäischen Geistesgeschichte hätten sich lediglich Augustinus und Kant gegen jegliche Form der Lüge ausgesprochen, von allen anderen Philosophen sei diese in unterschiedlichen Kontexten gebilligt, ja sogar begrüßt worden. Zu ihnen zählt sich auch Liessmann, denn die Lüge sei notwendig, so der Philosoph, damit Kinder ein Selbstbewusstsein, ein eigenes „Ich“, entwickeln könnten. Um plausibel zu erscheinen erfordere die Lüge eine Anstrengung des Geistes, wobei der Lügner dem Belogenen immer etwas voraus habe, nämlich, dass er die Wahrheit wisse.

Foto: Kössl

Um Erkenntnisse aus aktuellen Diskussionen und gesellschaftlichen Entwicklungen ging es dann auch im Folgenden. So widmete sich Liessmann kritisch der Cancel-Culture, die Wörter aus dem Verkehr ziehen wolle, ohne den historischen Kontext zu kennen, ebenso wie dem Gendern, der allgegenwärtigen Digitalisierung oder dem Gut-Böse-Denken in der politischen Auseinandersetzung. Dabei erwies er sich als streitbarer Geist, dessen Analysen stets pointiert, teilweise auch überspitzt, gerieten. Doch auch wenn dem emeritierten Professor manche zeitgeistige Strömung sichtlich gegen den Strich geht, plädiert er doch stets für einen Meinungspluralismus, der im Diskurs nicht auf Moralisierung, sondern auf Argumente setzt.

Das Publikum würdigte den Philosophen mit Applaus und ließ sich im Anschluss so manches seiner Bücher von ihm im Foyer signieren.