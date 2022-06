Schulabschluss an der FSB Gleiß nach zwei Jahren wieder in Vollform

Werbung VOESTALPINE Anzeige Kaltband-Profi fertigt Sägen aus Bimetall

Am 8. Juni fand die Abschlussprüfung für die Schülerinnen der 3. Klasse der Fachschule für Sozialberufe unter dem Vorsitz der Direktorin der Fachschule Erla, Schwester Margret Grill, statt. Nach zwei Jahren mit diversen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Prüfungen diesmal wieder in Vollform abgehalten werden. Die Schülerinnen bewiesen, wie viel sie in diesen Jahren trotz so mancher Hindernisse gelernt hatten. Am Abend wurden im Rahmen einer kleinen Feier im Turnsaal der Schule die Zeugnisse überreicht.

