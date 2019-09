„Ich bin ja eine volle Kirche gewohnt, aber so voll war sie schon lange nicht mehr!“, stellte Pfarrer Reinhard Kittl zu Beginn des Gottesdienstes fest, als die Zeller Kirche die Zahl der Gläubigen nicht mehr aufnehmen konnte. „Mit einem Erntedankfest begann mein Dienst hier, mit einem Erntedankfest schließe ich mein Wirken hier ab“.

Nach der Prozession von der Forsterkapelle wurde der feierliche Gottesdienst zelebriert, gestaltet wurde die Heilige Messe von der Stadtmusikkapelle Waidhofen an der Ybbs.

In seiner Predigt, die Kittl wie immer von der Kanzel hielt, bedankte er sich für die Unterstützung, die er immer von den Gläubigen erhalten hatte: „Was mir am Herzen liegt, wenn ich das letzte Mal von dieser Kanzel sprechen darf: Das Vergelt´s Gott für jedes Gebet, nur dann kann ein Priester überzeugen. Das Gebet richtet immer wieder auf, wenn die physischen Kräfte schwinden“.

"Pilze sind wie das Internet"

In seiner Predigt wies Kittl auf Parallelen zu den Pilzen hin: „Sie sind wie das Internet - über die ganze Erde ausgebreitet, die Natur ist eine Schöpfungsordnung, von Gott vorgesehen, die wir nicht zerstören sollen“. Zum Klimawandel fand er kritische Worte: „Davon zu wissen und nichts dagegen zu tun, ist Schizophrenie!“.

Nach dem Gottesdienst bedankte sich Reinhard Fahrngruber im Namen der Gläubigen für 380 Taufen, 100 Eheschließungen, 770 Begräbnisse und 10.000 Predigten, bei denen man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören konnte. Bürgermeister Werner Krammer wies auch für das Wirken von Pfarrer Kittl als Lehrer, Buchautor und Pilzexperten hin.

"Er brachte das Thema in den Predigten immer auf den Punkt"

„Bei Pfarrer Kittl spürt man Kontinuität und Leidenschaft. Mit seinen rhetorischen Fähigkeiten brachte er das Thema in den Predigten immer auf den Punkt“. Anschließen fand auf dem Kirchenplatz eine Agape statt, bei der sich Pfarrer Kittl wie gewohnt unter die Gläubigen mischte. Dabei durfte er die Stadtmusikkapelle Waidhofen zum Marsch „Tiroler Adler“ dirigieren.

Wie es mit der Pfarre Zell nun weitergeht, war bis Redaktionsschluss noch nicht klar. Aufgrund des überraschenden Pensionsantritts von Pfarrer Reinhard Kittl werde intensiv nach einer zeitnahen Lösung für die Betreuung der Pfarre gesucht, hieß es seitens der Diözese St. Pölten. Bischof Alois Schwarz sei an einer guten und lebbaren Lösung für die beiden Pfarren Zell und Waidhofen interessiert. Derzeit liegt die Seelsorge der Pfarre in den Händen von Dechant Herbert Döller.