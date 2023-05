Bundessieg beim Braunvieh ging nach Hollenstein

An der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau in Tirol wurde kürzlich der bundesweite Tierbeurteilungs-Bewerb der Landwirtschaftsschulen veranstaltet. Dabei gingen 31 Teams von 26 Landwirtschaftsschulen aus ganz Österreich mit über 120 Schülerinnen und Schülern an den Start, die ihr Wissen rund um die praktische Rinderzucht eindrucksvoll unter Beweis stellten. Den Einzelsieg beim Braunvieh sicherte sich Lukas Theurezbacher von der Bergbauernschule Hohenlehen und ist nun Bundes-Champion der Tierbeurteilung.

„Ich gratuliere herzlich Lukas Theurezbacher, dem frisch gekürten Champion der Tierbeurteilung, der mit fachlichem Wissen und professioneller Arbeit mit den Tieren beeindruckte“, betonte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Die praxisorientierte Nachwuchsarbeit an den Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich zeigt, dass die Landwirtschaft auch künftig in guten Händen liegt“, sagte Teschl-Hofmeister.

„Beim Bewerb galt es, das äußere Erscheinungsbild der Kühe möglichst exakt zu beurteilen und Folgerungen für die Zucht und Genetik abzuleiten. Diese Analyse der Stärken sowie Schwächen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Haltung der Tiere“, informierte Tierzuchtlehrerin Maria Ottenschläger von der Fachschule Hohenlehen. Dieses Know-how sei für die Jungzüchterinnen und Jungzüchter die Basis für die künftige Arbeit in der Rinderzucht.

