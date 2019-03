Den Kreativbewerb entschied die Fachschule Hohenlehen (NÖ) mit einer fulminanten Bühnenpräsentation klar für sich. Der zweite Platz ging an die LFS Bruck an der Großglocknerstraße (Salzburg) und Rang drei belegte die LFS Grottenhof (Steiermark). Beim Kreativbewerb galt für die Schülerinnen und Schüler mit sechs Kalbinnen eine einstudierte Choreografie mit musikalischer Begleitung dem Publikum präsentieren. Dabei lautete das Motto „Innovative und zeitgemäße Landwirtschaft“. Die Sieger wurden von einer fachkundigen Jury gewählt.

Der Kreativbewerb der Landwirtschaftsschulen findet im Rahmen des zweitägigen Bundes- Jungzüchter-Championats statt, bei dem verschiedene Rinderrassen von den talentiertesten Jungzüchtern präsentiert werden. Der österreichweite Bewerb findet alle zwei Jahre statt.

Usercontent, Jürgen Mück So feiern die Champions der Bergbauernschule Hohenlehen.





LR Teschl-Hofmeister: Praxisorientierte Nachwuchsarbeit an den Fachschulen

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte den frisch gekürten Champions: „Die praxisorientierte Nachwuchsarbeit an den Landwirtschaftlichen Fachschulen Niederösterreichs trägt Früchte, denn die Schülerinnen und Schüler beeindruckten durch eine professionelle Arbeit mit den Tieren. Die Erfolge zeigen, dass die Landwirtschaft auch in Zukunft in guten Händen ist. Denn die Rinderzucht bildet das Rückgrat der österreichischen Landwirtschaft, wozu leistungsstarke sowie gesunde und robuste Tiere notwendig sind, die von fachlich kompetenten Bäuerinnen und Bauern betreut werden.“



„Die intensiven Vorbereitungen, wie die Tierauswahl, das Vorführen und das Styling der Tiere haben sich bezahlt gemacht, denn die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler waren großartig“, betonte Fachlehrerin Maria Ottenschläger und Fachlehrer Josef Schnabel von der Bergbauernschule Hohenlehen. „Rund 50 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge waren im Rampenlicht sehr professionell im Einsatz und zeigten viel Feingefühl im Umgang mit den Tieren. Auch die Blasmusik und die Schuhplattler trugen wesentlich zum Erfolg bei“, freut sich Direktor Leo Klaffner. Hohenlehen holte bereits 2014 den Staatsmeistertitel beim Jungzüchter-Kreativbewerb in Imst (Tirol).

- Artikel von Jürgen Mück