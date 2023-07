Waschen, scheren, führig machen

Vom 10. bis 11. Juli veranstaltete der Jungzüchterclub Mostviertel sein Jungzüchtercamp an der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen. 24 motivierte Kinder zwischen acht und 14 Jahren erwartete ein abwechslungsreiches Programm.

Die Kleinen übten an den Kälbern, die Profis durften ihr Können, das ihnen vorher von den Betreuern gezeigt wurde, an den Kühen vertiefen. Jedes Tier wurde von den Jugendlichen betreut, sie mussten es waschen, scheren und führig machen. Den Kindern wurde so auf professionellem Weg Spaß und Freude an der Landwirtschaft vermittelt. Zwischendurch gab es immer wieder auflockernde Aktivitäten wie zum Beispiel Ballspiele und Bastelarbeiten. Abkühlung bei den heißen Temperaturen bot die Ybbs.

Foto: Jungzüchterclub Mostviertel

Am letzten Tag durften die Nachwuchszüchterinnen und -züchter ihr Können zur Schau stellen und ihren Familien und Freunden zeigen, was sie in den letzten Tagen gelernt hatten. Zum Abschluss erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer feierlich ihre Urkunden verliehen.