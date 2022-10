LFS Unterleiten - Fridays for future .

1. Klimakonferenz in der Fachschule Unterleiten. „Wir finden solche Projekte am coolsten!“ Von Montag dem 10.02. bis Freitag dem 21.02.2022 fand in der LFS Unterleiten ein jahrgangsübergreifendes Projekt zum Thema „Hauswirtschaft ist Klimaschutz“ statt.