Im Rahmen dieser Fortbildung nahmen 30 Sanitäter und Sanitäterinnen der Bezirksstelle Waidhofen an der Ybbs teil, um anhand zahlreicher Übungsszenarien ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Gelände der Fachschule eignete sich besonders gut, um eine Fülle an Notfällen im Rahmen eines Stationenbetriebes zu üben.

Als gemütlicher Ausklang wurde von den Freiwilligen VertreterInnen der Bezirksstelle ein Sommerfest veranstaltet.

Das Rote Kreuz Waidhofen an der Ybbs bedankt sich herzlich bei allen OrganisatorInnen und der Fachschule Unterleiten für die hervorragende Veranstaltung.

- Artikel von office@unterleiten.at