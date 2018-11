Die Abschiebung einer gut integrierten ukrainischen Flüchtlingsfamilie war der Auslöser dafür, dass sich am vergangenen Donnerstagabend über 200 Menschen aus der ganzen Region unter dem Titel „Waid-a-hoffen“ in der Waidhofner Innenstadt einfanden, um ein Zeichen für ein humanitäres Bleiberecht zu setzen.

Zum zweiten Mal negativen Asylbescheid erhalten

Wie die NÖN berichtete, war die fünfköpfige Familie vor einem Jahr von Horn nach Waidhofen gekommen. Der Vater, ein gebürtiger Armenier, betrieb in der Ukraine mit seiner Frau, einer ausgebildeten Deutschlehrerin, einen Elektrikerbetrieb. Nach der Besetzung der Krim hatte der Familienvater mit Anfeindungen und Morddrohungen zu kämpfen, weshalb sich die Familie zur Flucht entschloss. Nachdem sie aber zum zweiten Mal einen negativen Asylbescheid bekommen hatte, musste die Familie nach drei Jahren in Österreich nun wieder in die Ukraine zurückkehren.

Diese Abschiebung habe das Fass nun zum Überlaufen gebracht, sagte Norbert Hummer, einer der Köpfe der überparteilichen Initiative. Bei der Kundgebung erzählte die pensionierte Volksschuldirektorin Anneliese Kühhas dann von einem jungen Afghanen, der trotz aller Integrationsbemühungen abgeschoben wurde, und die ehemalige HAK-Lehrerin Ulrike Binder berichtete von einem pakistanischen Schützling, dem dasselbe Schicksal droht. Roswitha Bramauer lernte die abgeschobene ukrainische Familie im Sommer des Vorjahres kennen und half ihr dabei, eine Wohnung im Vogelsang zu finden. Die Familie sei sehr glücklich in Waidhofen gewesen und habe sich gefreut, hier so gut aufgenommen worden zu sein, berichtete sie.

Nach diesen Erfahrungsberichten begaben sich die Kundgebungsteilnehmer mit Kerzen ausgestattet auf einen Umzug durch die Innenstadt, der schließlich im Schlosshof des Rothschildschlosses endete.

Seitens der Politik beteiligten sich Gemeinderäte von SPÖ & Unabhängigen, Liste FUFU und Grünen an der Demo, bzw. organisierten sie die Kundgebung federführend mit. ÖVP-Politiker blieben dem Protestzug fern.

Bürgermeister Krammer unterstützt Anliegen

„Ich unterstütze das Anliegen dieser Initiative voll und ganz“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP) auf Nachfrage der NÖN. Der Stadtchef weilte am Donnerstag in Freising in Bayern, um das zehnjährige Bestehen der gemeinsamen Städtepartnerschaft zu feiern. Er habe aber auch Vorbehalte gegen den Donnerstagstermin, fügt Krammer an, da dieser mit den regierungskritischen Donnerstagsdemos assoziiert werde. „Als Bürgermeister stehen mir außerdem andere Kanäle zur Verfügung“, sagt der Stadtchef und kündigt an, den direkten Kontakt mit den Entscheidungsträgern suchen und einen offenen Brief schreiben zu wollen.

Mitinitiator Hummer weist darauf hin, dass die nächsten Abschiebungen in Waidhofen bereits bevorstünden. „Auch sie sind wieder grauslich und inhuman“, sagt er. Er werde gemeinsam mit dem Personenkomitee „Waid-a-hoffen“ alles daran setzen, dass man mit jedem weiteren Abschiebefall lauter werde.