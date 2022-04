Reise in die 70er in der Filmbühne Waidhofen

Werbung

Vier Jahre nach seinem Oscar-prämierten Meisterwerk „Der seidene Faden“ kehrt Ausnahmeregisseur Paul Thomas Anderson („The Master“, „Magnolia“) mit „Licorice Pizza“ auf die große Leinwand zurück. Mit seiner turbulent-ungewöhnlichen Romanze widmet er sich diesmal dem Erwachsenwerden und der großen Liebe. Zum Inhalt: Im kalifornischen San Fernando Valley des Jahres 1973 entwickelt sich zwischen Mittzwanzigerin Alana Kane (Alana Haim) und Teenager Gary Valentine (Cooper Hoffman) eine ungewöhnliche Freundschaft. Doch inmitten des alltäglichen Trubels aus Gelegenheitsjobs und Schauspielkarriere, Freunden und Politik, Vinyl und Super 8 entstehen mit der Zeit auch intensivere Gefühle.

In „Licorice Pizza“ erzählt Paul Thomas Anderson nicht nur von einer außergewöhnlichen Liebe und der so aufwühlenden wie verwirrenden Zeit des Erwachsenwerdens, sondern nimmt das Publikum auch mit auf eine stimmungsvolle Reise zurück in die Siebziger.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.