Hilfswerk Waidhofen an der Ybbs lädt zum Kinderkonzert

Zu einem Kinderkonzert lädt der Verein Hilfswerk Waidhofen an der Ybbs am Samstag, 2. September, um 14 Uhr in den Konviktgarten. Wo sonst Trachtenmusikkapellen im Sommer unterhalten, wird der Sänger Viktor Bauernfeind auftreten. „Viktor Bauernfeind wird nicht nur singen, sondern die Kinder zum Mitmachen und Mitsingen begeistern“, erklärt Beatrix Cmolik vom Hilfswerk. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Kind, der Erlös kommt Familien in Not zugute.