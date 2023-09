KlangRede geht in Weyer in die zweite Runde

Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Oktober, findet in Weyer die zweite Ausgabe des KlangRede Musik- und Literaturfestivals statt.

Im Vorjahr hoben die Wiener Buchhändlerin Petra Hartlieb und die aus Weyer stammende Musikerin Evelyn Schörkhuber gemeinsam mit der Jeunesse das Festival aus der Taufe. Im Zentrum steht die Erkundung der vielfältigen Berührungspunkte von Musik und Literatur. Die Beweggründe, ein Musik- und Literaturfestival gerade in Weyer zu gründen, erklären die Festivalgründerinnen folgendermaßen: „Mit KlangRede wollen wir unsere beiden beruflichen Leidenschaften zurück zu unseren geografischen Wurzeln tragen und einen Boden für Neues aus Literatur und Musik schaffen.“

Auch heuer setzt sich das Festival wieder zum Ziel, Menschen aus Stadt und Land, Musik und Literatur, Natur und Erlebnis in Austausch zu bringen. „Wir wollen aufzeigen, dass es diese Gräben zwischen Stadt und Land in Wirklichkeit nicht gibt und wie sehr sich beides befruchtet“, sagen Hartlieb und Schörkhuber.

Erika Pluhar liest bei KlangRede aus ihrem neuen Werk „Gitti“, mit musikalischer Begleitung durch Paul Gulda und Bogdan Laketic. Foto: Christina Häusler

So liefern die beiden auch in diesem Jahr ein ausgeklügeltes Programm: Erika Pluhar liest aus ihrem neuen Werk „Gitti“ und Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker regt mit seinem aktuellen Roman „Wilderer“ an, über den Heimatbegriff nachzudenken. Begleitet werden die Autorinnen und Autoren vom Ensemble SarahBernhardt sowie vom österreichischen Pianisten Paul Gulda gemeinsam mit Akkordeonist Bogdan Laketic, der „Featured Artist“ der Jeunesse für 2023/2024 ist.

Von der Heine-Interpretation bis zur Waldwanderung

Der aufstrebende Tiroler Tenor David Kerber, Pianistin Miriam Reinstadler und Autorin Leah Maria Huber kombinieren die um vier Lieder erweiterte Urfassung der „Dichterliebe“ nach Heinrich Heines Gedichtzyklus und übersetzen sie gemeinsam musikalisch. Neu sind heuer auch zwei Kinder-Lesungen mit Petra Hartlieb und Hubert Flattinger sowie eine Familienwanderung mit dem Weyrer Waldexperten Franz Schörkhuber.

Über ihren Ansporn bei der heurigen Festivalprogrammierung sagen Petra Hartlieb und Evelyn Schörkhuber: „Die Städterinnen und Städter, die letztes Mal da waren, haben sich über die tolle Gastfreundschaft, den Austausch und die wunderschöne Natur gefreut. Und die Weyrerinnen und Weyrer haben sich bedankt, dass wir so große Künstlerinnen und Künstler leistbar für alle in den Ort bringen. Und genau das möchten wir auch heuer wieder schaffen.“