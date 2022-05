"Wolgoland" von Hollensteiner Autorin: Ein Buch zum Wiederlesen

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Anfang März veröffentlichte die Hollensteiner Autorin Lydia Steinbacher ihren ersten Roman „Wolgaland“. Darin versammelt Steinbacher eine Fülle handelnder Personen und Themenkreise zu einem Geflecht, das sich weigert, auf ein einzelnes Motiv festgelegt zu werden. Anhand des Protagonisten Alexandr, eines älteren Chorleiters mit deutschrussischen Wurzeln, sowie anderer Bewohnerinnen und Bewohner eines österreichischen Dorfes greift die Autorin Themen wie Erinnerung, Heimat und den Wunsch nach Selbstverwirklichung und künstlerischem Ausdruck auf.

Lydia Steinbachers Roman „Wolgaland“ erschien im März im Septime Verlag. Foto: Bild: Septime Verlag

Steinbacher entwickelte schon in früher Kindheit eine ausgeprägte Liebe zu Sprache und Literatur. Bereits im Alter von 13 Jahren begann sie Lyrik zu schreiben. An die Öffentlichkeit ging sie mit ihren Texten erstmals im Rahmen der Waidhofner Schreibakademie. „Die Teilnahme daran hat für mich Sensibilität für Literatur und das Sprechen darüber geschaffen“, erzählt die Autorin. Auch als Leserin erhielt sie sich ihre Begeisterung für Literatur und nennt unter anderem Ilse Aichinger, Georg Trakl und Max Frisch als Beispiele für Autorinnen und Autoren, deren Werke sie bewegt hätten. Steinbacher studierte Germanistik, schrieb unter anderem für die NÖN und arbeitet heute als Redakteurin im Österreichischen Bundesverlag Schulbuch.

Eines der vielen Themen, die in „Wolgaland“ aufgegriffen werden, ist die titelgebende Geschichte der Wolgadeutschen. Darunter versteht man die Nachfahrinnen und Nachfahren jener deutschen Auswanderinnen und Auswanderer, die sich während der Amtszeit der deutschstämmigen Zarin Katharina der Großen im Wolgagebiet ansiedelten. Während des Zweiten Weltkriegs, nachdem Deutschland die Sowjetunion angegriffen hatte, wurde diese Bevölkerungsgruppe kollektiv der Kollaboration mit Nazi-Deutschland beschuldigt und die Wolgadeutsche Sowjetrepublik aufgelöst.

Die Bevölkerung wurde nach Sibirien und Zentralasien umgesiedelt und in Arbeitslager gebracht, wobei es zu vielen Todesopfern kam. Die Inspiration, diese Geschichte literarisch aufzuarbeiten, ergab sich für Lydia Steinbacher während eines Auslandspraktikums in Kasachstan, wie sie erzählt: „Ich unterrichtete Deutsch in Kasachstan und begann mich zu fragen, weshalb die deutsche Sprache in Kasachstan so präsent ist. Ich habe mich dann in meiner Masterarbeit und meiner Dissertation mit dem Thema beschäftigt und es ist auch noch einmal in den Roman eingeflossen.“ Das heutige Kasachstan war eines jener zentralasiatischen Gebiete, in die viele Wolgadeutsche umgesiedelt wurden, auch heute gibt es dort noch eine deutschsprachige Minderheit.

Romanform ermöglicht ausufernde Erzählung

Nach zwei Lyriksammlungen und einem Kurzprosaband ist „Wolgaland“ nun der erste Roman der Autorin. Die längere Form ermöglicht Steinbacher, viele verschiedene Themen und Handlungsstränge aufzugreifen und zu einem erzählerischen Mosaik zusammenzufügen. „Es war mir wichtig, bei der Vielzahl an Handlungssträngen ein Ganzes mit einer Vielzahl an Verweisen zu schaffen“, erzählt die Autorin. „Ich wollte ein Buch schreiben, das man immer wieder lesen kann und dabei stets auf neue Dinge stößt. Die Handlung ist teilweise sehr real, es gibt aber auch Traumsequenzen und Wahnvorstellungen. An manchen Stellen verliert man das Gefühl dafür, was Realität ist und was nicht.“

Als Gegengewicht zu den surrealen Elementen des Romans dient der Alltag im Dorf. Hier trifft man auf eine gewisse Bodenständigkeit, die als Hintergrund für die weitreichenden geografischen und historischen Bezüge der einzelnen Figuren fungiert. Auf die Frage, ob es reale Vorbilder für das Dorf gab, meint die Autorin: „Ich habe versucht, das bewusst vage zu halten, es kann eigentlich in jedem Dorf spielen, aber natürlich fließen da Erfahrungen des Dorflebens in meiner Heimat Hollenstein ein.“

In der kurzen Zeit seit Erscheinen erntete „Wolgaland“ bereits einige sehr positive Buchkritiken. Zu ihren unmittelbaren Zukunftsplänen meint Steinbacher: „Derzeit sind einige Lesungen und kleinere Projekte für Anthologien in Planung. Ich würde aber auch gerne wieder mehr Lyrik und Erzählungen schreiben.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.