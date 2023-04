Waidhofen/Ybbs: Wiener Musikerduo in Tom's Pub

Zwei Musiker aus Wien besuchten letzte Woche Waidhofen an der Ybbs als Duo „Screamin Slim und F.G. Hacker“ und gaben ein stimmungsvolles Konzert im Tom's Pub. Helmut Baranyai (Gitarre, Mundharmonica, Gesang) und Robert Hacker (Gitarre, Gesang) entführten die Besucherinnen und Besucher an dem Abend in die Welt von Country, Rock'n'Roll, Swing und Wienerlied. Nach dem dreistündigen Gig konnten sie das Event erst nach mehreren Zugabennummern beenden. Wirt Thomas Wurzenberger freute sich über die zahlreich erschienenen Gäste.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.